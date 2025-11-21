Đắk Lắk phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt

Ngày 21/11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.

Đây là số gạo tỉnh được cấp theo Quyết định số 727/QĐ-CDT ngày 20/11/2025 của Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức xuất cấp, giao nhận gạo đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích, chất lượng, số lượng... theo quy định. Thời gian cấp phát dự kiến từ ngày 21-28/11 tại 24 xã, phường phía Đông của tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng vừa qua.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp hơn 1.700 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng sau bão số 13./.

Đắk Lắk tập trung mọi nguồn lực ứng cứu người dân vùng lũ Sau khi nước rút, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã huy động các lực lượng, đoàn thể, mạnh thường quân... hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.