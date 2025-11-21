Đắk Lắk tập trung mọi nguồn lực ứng cứu người dân vùng lũ

Ngày 21/11, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nước lũ bắt đầu rút, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, hội đoàn thể tiếp cận những vùng bị ngập nặng, ứng cứu người dân về lương thực, thực phẩm, thuốc men... sau nhiều ngày “vật lộn” với mưa lũ.

Tập trung ứng cứu người dân sau lũ

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, từ trưa 21/11, mưa bắt đầu giảm, những khu vực ngập sâu ở các thôn Liên Thạch, Tân Mỹ... nước lũ rút. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng, đoàn thể, mạnh thường quân... hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.

Nhận những suất cơm cho gia đình sau những ngày mưa lũ cô lập, bà Nguyễn Thị Lý, xã Sơn Thành xúc động chia sẻ: Hàng chục năm nay chưa bao giờ chứng kiến cảnh mưa lũ kinh hoàng như những ngày vừa qua. Nước dâng cao từ nền nhà lên tường hơn 2m, tất cả vật dụng trong nhà, lúa giống đều hư hỏng, không thể sử dụng.

Không có điện, nước sạch khiến người dân vô cùng vất vả. Rất may có sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương về cơm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết.

Cũng trong tình cảnh tương tự, ông Võ Ngọc Anh, thôn Liên Thạch, xã Sơn Thành cho hay: Lũ về quá nhanh, nước dâng lên cao, tường rào trong xóm cũng đổ sập hàng loạt, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước khiến tài sản hư hại, lúa giống bị hư và ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của bà con. Mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ bà con về trước mắt cũng như lâu dài để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ, ổn định đời sống.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành cho biết, từ ngày 18 đến 20/11, trên địa bàn xã có mưa lớn trên diện rộng kết hợp với hoạt động xả tràn của các thủy điện khiến 5 thôn dọc hạ lưu sông Ba bị ngập nặng trên 700 nhà; ngập sâu từ 1-2m khoảng 2.700 hộ.

Ngay trong cao điểm mưa lũ, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xung kích, tiếp cận những vùng ngập sâu, di dời 700 hộ dân đến nơi an toàn. Đến sáng 21/11, nước lũ trên địa bàn xã đang rút, nhiều hộ dân đã trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa. Trong điều kiện bà con thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống và không có điện, nước... chính quyền địa phương đã huy động các hội đoàn thể, mạnh thường quân... nấu cơm tại trụ sở xã, sau đó dùng xe tải chở đến các khu vực bị thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân trong những ngày nước lũ vừa rút.

“Trong những ngày tới, địa phương tiếp tục triển khai các phương án khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, tập trung vệ sinh môi trường, hỗ trợ dân dọn nhà, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho vùng bị thiệt hại. Trong dài hạn, đề nghị chính quyền các cấp hỗ trợ nguồn lực để người dân khôi phục sản xuất, đảm bảo sinh kế,” ông Võ Bá Đạt cho hay.

Ghi nhận của phóng viên tại các khu dân cư không bị ảnh hưởng dọc Quốc lộ 29 đoạn qua xã Sơn Thành, người dân tập trung nấu những phần cơm, gom nước uống, vật dụng thiết yếu... gửi các đoàn xe của địa phương vào phát cho bà con vùng lũ.

Bà Phạm Thị Hương Lan, thôn Nghĩa Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày qua, tại các khu dân cư không bị ngập nước bà con tự nguyện đóng góp gạo, thức ăn, nước uống... cùng nhau nấu cơm nhằm hỗ trợ phần nào cho lực lượng tham gia phòng, chống lũ cũng như những hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đây cũng là tinh thần “tương thân tương ái” của đồng bào ta, mong người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tiếp tế lương thực cho người dân vùng ngập lũ tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, ngày 21/11, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái ký công điện về việc khẩn trương tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương kịp thời, hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; đồng thời, tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Cùng với đó, yêu cầu phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Cấp bách cứu hộ di dời dân đến nơi an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các xã, phường của phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn mưa, nhiều khu dân cư dọc Quốc lộ 29, 25, 1A... vẫn ngập sâu trong nước lũ.

Đặc biệt, khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk dọc Quốc lộ 1A hàng loạt khu dân cư vẫn ngập sâu trong nước lũ, nhiều nhà ngập gần tới nóc, thậm chí nhiều nhà hai tầng cũng ngập sâu trong nước. Trên địa bàn vẫn còn mưa to, một số tuyến đường trong trung tâm phường Tuy Hòa cũng ngập sâu khiến người và phương tiện lưu thông khó khăn.

Theo thống kê đến ngày 20/11, các xã, phường Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2,... đang bị ngập hoàn toàn trong nước lũ. Thống kê sơ bộ của các địa phương, có gần 40.000 lượt nhà bị ngập; hơn 11.000 hộ dân bị cô lập; địa phương đã tổ chức phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn hơn 11.000 hộ dân...

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tiếp tục cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn. Song song với đó, phải đảm bảo việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế... Lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến tạo điều kiện ưu tiên nhất đối với các phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ. Ngành điện đặc biệt chú ý đến công tác an toàn điện sau mưa lũ, trước mắt tập trung triển khai cấp điện an toàn đến trung tâm các xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo không còn khu vực không thể tiếp cận; đồng thời, cần bố trí hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ tại các điểm phù hợp; từ đó, các lực lượng nhanh chóng tiếp cận, kịp thời phân phát cho người dân. Mặt trận chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia đóng gói, phát hàng cứu trợ cho dân...

Bên cạnh đó, tỉnh sẵn sàng triển khai ngay các phương án khử khuẩn, vệ sinh môi trường; khôi phục hệ thống điện, nước sạch; các phương án hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân sau thiên tai; ưu tiên khắc phục các cơ sở y tế, giáo dục để có thể hoạt động lại sớm nhất có thể./.

Đắk Lắk: Tuyệt đối không để người dân bị cô lập trong nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương tiếp cận tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà...