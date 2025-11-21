Đắk Lắk: Tuyệt đối không để người dân bị cô lập trong nhà

Ngày 21/11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ký công điện khẩn gửi các lực lượng chức năng về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả lũ đặc biệt lớn, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương kịp thời và hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn lần này, cần nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Các lực lượng chức năng cần tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Lãnh đạo xã, phường phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân. Chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở công an, bộ đội) để người dân tá túc trong đợt mưa lũ này.

Tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương; tham mưu cho tỉnh phân bổ ngay (trong ngày 21/11) số gạo cứu trợ cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét.

Cũng trong ngày 21/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản kêu gọi các đơn vị trực thuộc quyên góp quần áo cứu trợ cho đồng bào phía Đông của tỉnh. Công an tỉnh đề nghị vận động gấp mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng mỗi người ít nhất 1 bộ quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn mới và sạch sẽ để kịp thời vận chuyển cứu trợ cho người dân các xã bị ngập lụt vào sáng mai.

Trong những ngày qua, mưa đặc biệt lớn kéo theo lũ lịch sử đã xảy ra ở nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Mưa lũ đã gây hậu quả rất lớn đối với tỉnh, đã có 40 xã, phường bị ảnh hưởng, một số người dân chết và mất tích do lũ; lũ lụt đã làm sập hơn 400 căn nhà; hơn 85.000 lượt nhà bị ngập và hơn 15.000 lượt hộ dân bị di dời. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nuôi trồng thủy hải sản và cây trồng./.

