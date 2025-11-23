Thủ tướng: Xây lại nhà cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt trước Tết

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, rạng sáng 23/11 giờ địa phương, tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.

Chủ trì ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ là Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Cùng dự có 4 Phó Thủ tướng: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Hồ Quốc Dũng ở đầu cầu Trụ sở Chính phủ; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại đầu cầu Tây Ninh.

Cùng dự còn có các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh.

Báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết từ ngày 16/11 đến nay, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lũ lớn, trong đó tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa lũ vượt lịch sử.

Từ ngày 21/11, mưa đã giảm; mực nước các sông đã xuống mức báo động 1. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trị; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên. Dự báo, mưa lớn dịch chuyển ra khu vực Huế-Quảng Ngãi và đến ngày 25/11 mưa sẽ giảm.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích. Ngoài ra, có 1.154 nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục, lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ. Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp tiếp đến các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Gia Lai, Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.

Cùng ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng), trước đó đã hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Báo cáo tại các điểm cầu trong nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ đã ban hành 12 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; điều động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra. Bộ Quốc phòng thành lập 6 Đoàn công tác chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tính đến ngày 22/11/2025, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ và 2.231 lượt phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức báo cáo tại cuộc họp cho biết Bộ Công an đã ban hành 3 Công điện để chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chủ động triển khai các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, phòng, chống, ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét từ sớm, từ xa.

Bộ Công an huy động tổng lực 100% quân số của Công an các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; đã huy động 121.548 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 52.925 đơn vị vật tư, phương tiện phối hợp với với các lực lượng khác trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an chi viện lực lượng với 2000 cán bộ, chiến sỹ tập trung ứng phó và khắc phục lũ lụt đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Y tế đã có 2 công điện chỉ đạo các Sở Y tế các địa phương bị ảnh hưởng chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế trong quá trình tham gia ứng phó thiên tai.

Ngành y tế chủ động triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để người dân sử dụng thực phẩm không an toàn, nguồn nước ô nhiễm; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng chi viện các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão để sắp xếp, ổn định khám chữa bệnh; phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp cận các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt nhằm hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cấp 1.310 tỷ đồng để hỗ trợ 4 địa phương gồm Đắk Lắk: 380 tỷ đồng, Gia Lai: 480 tỷ đồng, Khánh Hòa: 250 tỷ đồng, Lâm Đồng: 200 tỷ đồng.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và các địa phương. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành các Công điện để tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, trong đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thành lập Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng nhằm khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Do khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến sáng 23/11, vẫn còn 12 vị trí tắc đường, ngập nước; trong đó trên các tuyến do Trung ương quản lý có 1 vị trí, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 11 vị trí. Các đơn vị của ngành đã nỗ lực khắc phục, để có thể thông tuyến sớm nhất có thể.

Trong lĩnh vực đường sắt, đến 6h ngày 23/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngành đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tuyến đường sắt này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Do ảnh hưởng của thiên tai, ngành đường sắt đã ngừng chạy 41 đoàn tàu khách, thiệt hại 5,3 tỷ tiền hàng hóa, hơn 17.750 vé phải hoàn trả. Nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải đỗ dọc đường. Trong lĩnh vực hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa đã khai thác bay bình thường, không ghi nhận hoãn hủy do thời tiết. Các hoạt động hàng hải và đường thủy diễn ra bình thường.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương đã có các báo cáo nhanh về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các thành viên Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham dự cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết tình hình lũ lụt trong đợt này đã vượt lũ lịch sử từ 1 đến 1,5 mét và vượt báo động 3 nhiều nơi từ 5 đến 7 mét, dù hiện tại mưa đã ngớt nhưng vẫn còn mưa và ngập tại 4 xã phường. Thiệt hại về người tại Đắk Lắk rất lớn với 65 người bị chết và mất tích (trong đó có 55 người chết và 10 người mất tích). Toàn bộ các xã phường phía đông tỉnh (tỉnh Phú Yên cũ), bị ngập sâu 100%, và khoảng 80 đến 90% các nhà cấp bốn đang bị ngập rất sâu.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 180.000ha cũng bị thiệt hại. Tỉnh đã huy động khoảng 21.000 người lực lượng chức năng (gần 8.000 quân đội, hơn 6.000 công an) cùng phương tiện để hỗ trợ, đã tiếp cận được 100% các hộ dân và thiết lập nhiều bếp ăn tập thể tại các xã phường. Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng để khắc phục cấp bách và xin cấp thêm 2.000 tấn gạo nữa từ dự trữ quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo rằng nước đã rút nhanh từ chiều tối ngày 21/11 và đến sáng hôm qua, tỉnh đã tiếp cận đến toàn bộ các điểm úng ngập. Thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, với 15 người chết, 20 người bị thương và 1 người mất tích.

Có trên 16.000 hộ dân bị ảnh hưởng, với số người dân ảnh hưởng trên 50.000 người; hầu hết nhà dân ở các vùng ngập lụt khi trở lại cơ bản không còn gì. Thiệt hại về tài sản công sơ bộ khoảng 5.100 tỷ đồng và con số này là chưa đầy đủ.

Tỉnh đã khôi phục cơ bản điện, nước sinh hoạt và viễn thông, đồng thời huy động tổng thể trên 16.600 quân nhân, gần 10.000 cán bộ chiến sỹ công an và trên 10.000 lực lượng của địa phương tham gia chống lũ và cứu giúp người dân.

Tỉnh đã có chỉ đạo hỗ trợ nhà sập hoàn toàn 60 triệu đồng và sửa chữa lớn nhà hư hỏng nặng 30 triệu đồng. Khánh Hòa đã nhận được 270 tỷ đồng từ Trung ương và 50 tỷ đồng từ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ.

Tỉnh phấn đấu từ thứ Hai (ngày 24/11), 100% học sinh được học tập trở lại. Khánh Hòa rất mong tiếp tục nhận được sự chi viện tăng cường của cán bộ chiến sỹ lực lượng quân đội, công an, y tế để dọn dẹp môi trường, phun độc khử trùng và mong nhận được nguồn lực của Chính phủ, Trung ương để khắc phục thiệt hại tài sản công lớn; số gạo được hỗ trợ (đã được quyết định 2.000 tấn) sẽ ưu tiên cho các địa phương khác đang có nhu cầu lớn hơn.

Đại diện tỉnh Gia Lai báo cáo rằng hiện nay nước đã rút và không còn điểm ngập. Tỉnh đã đón hai đoàn công tác của Trung ương là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Lê Thành Long vào kiểm tra và chỉ đạo. Thiệt hại ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng, với 3 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương.

Gia Lai đã đảm bảo 100% người dân không bị thiếu đói, thiếu rét. Tỉnh đã cấp trực tiếp 2.000 tấn gạo hỗ trợ cho 40.000 hộ dân trong 3 tháng và xuất ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ nghèo, cận nghèo, và đặc biệt khó khăn trong 3 tháng liên tiếp.

Học sinh trên địa bàn toàn tỉnh phấn đấu đi học 100% vào ngày 24/11. Gia Lai kiến nghị xin thêm thuốc tiêu độc khử trùng để khắc phục môi trường sau lũ, xin thêm 1.000 tấn gạo và đề xuất hỗ trợ kinh phí thêm khoảng 200 đến 300 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ có chính sách căn cơ để sớm xây dựng các khu tái định cư mới nhằm di dời toàn bộ người dân ở các khu vực triều cường và sạt lở.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo lượng mưa lớn trong đợt này là chưa từng có sau 35 năm. Tỉnh có 5 người bị chết (trong đó 3 người do cây đổ) và 1 người bị thương, hàng nghìn hộ dân bị ngập nặng, 80 căn nhà bị trôi và khoảng 300ha đất nông nghiệp cây công nghệ cao bị hư hại.

Vấn đề đặc biệt quan tâm là việc sạt lở đất ở các cung đường lên Đà Lạt, nhưng hiện tại cơ bản các con đường về Đà Lạt đã được khơi thông. Tỉnh đang tập trung khắc phục sạt lở đèo Mimosa và đèo Prenn để đi tạm trong khoảng 10 ngày nữa. Lâm Đồng khẳng định tất cả người dân trên địa bàn đã đảm bảo được cuộc sống ổn định, không đói, không rét.

Về kiến nghị, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương kiểm soát việc xả lũ của các hồ đập, và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp, khảo sát toàn bộ các hồ đập và tổ chức di dân khỏi các khu vực hạ lưu nguy hiểm. Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc biệt trong vấn đề đất đai để tổ chức tái định cư cho người dân.

Ngoài ra, Lâm Đồng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách về giãn nợ, phân nợ cho người dân vay vốn nông nghiệp bị thiệt hại.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, trao đổi về các nhu cầu cần hỗ trợ, cứu trợ, nhất là các điểm bị chia cắt tại các địa phương; tình hình các tuyến giao thông, hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng trường lớp, trạm y tế; việc cấp phát hỗ trợ kinh phí, lương thực cho các địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó ưu tiên tiếp cận những nơi đang bị chia cắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ theo địa bàn phân công theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phụ trách tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phụ trách tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phụ trách tỉnh Khánh Hòa; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phụ trách tỉnh Lâm Đồng.

Các địa phương phân công lãnh đạo xuống tận các điểm nóng ở các xã, phường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo, khắc phục hậu quả, trên tinh thần bám sát địa bàn, bám sát nhân dân, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhanh chóng ổn định tình hình, ổn định sinh hoạt, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Cho biết trong tiếp xúc với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị WHO hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả mưa lũ, Tổng Giám đốc WHO đã nhận lời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi yêu cầu WHO kịp thời, đề nghị hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành thủ tục trước 10 giờ ngày 23/11/2025, thực hiện hỗ trợ thêm kinh phí cho tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hoà 150 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ đồng; hỗ trợ gạo cho Đắk Lắk 2.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn, Lâm Đồng 1.000 tấn. Thủ tướng nhắc nhở các địa phương thông báo các địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, trật tự và phân bổ hỗ trợ công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý.

Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường cho nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11/2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương rà soát, đề xuất sửa chữa trường lớp tại các cơ sở giáo dục, càng sớm càng tốt; cùng với đó tổng hợp, hỗ trợ học sinh sách vở cho các cháu đến trường. Bộ Y tế phối hợp với các địa phương khôi phục các thiệt hại, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh cho người dân xong trước 30/11/2025; huy động tối đa lực lượng tại chỗ làm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định tình hình nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân.

Nhấn mạnh con người là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị chết, mất tích, bị thương; khôi phục sản xuất, kinh doanh; chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp giống cây con, khôi phục sản xuất, kinh doanh; kiểm tra lại, không để bất cứ địa phương nào bị chia cắt; nắm lại tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo để người dân không thiếu ăn, thiếu mặc; huy động các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ vận chuyển hàng hoá, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.

Ngoài điểm cầu Trụ sở Chính phủ và 4 điểm cầu Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, còn có điểm cầu Tây Ninh và Quân khu 5. (Ảnh: TTXVN)

Nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham gia các hoạt động chưa cần thiết, tập trung cao độ cho việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xử lý các vấn đề theo tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo theo dõi, vận hành hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn; khôi phục lại toàn bộ hệ thống giao thông; khôi phục điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; khôi phục hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc không để gián đoạn khách hàng; có gói tín dụng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do mưa lũ; cung ứng hàng hoá, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu không để thiếu hàng, găm hàng, đội giá…

Thủ tướng yêu cầu tổng hợp lại thiệt hại để trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm bù lại ảnh hưởng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các cơ quan truyền thông bám sát địa bàn, tập trung phản ánh tình hình; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo về phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo tính liên tục, hệ thống, đồng bộ, thống nhất.

Giao việc rõ cho từng bộ, ngành trong việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các tỉnh, thành phố được Bộ Chính trị phân công giúp các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai phối hợp rà soát, hỗ trợ và tiếp nhận, phân bổ hiệu quả, tránh lãng phí; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bão lũ; đồng thời phân bổ hỗ trợ hợp lý, hiệu quả./.

