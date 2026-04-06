Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh

Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian “100 ngày đêm," góp phần đảm bảo tiến độ chung của Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nội dung của kế hoạch số 167/KH-Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1-2; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án; xác định cụ thể thời gian thực hiện công việc; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Tỉnh Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định trách nhiệm chính thuộc người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan; triển khai đồng bộ, quyết liệt, đúng quy định pháp luật; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người-rõ việc-rõ thời gian-rõ trách nhiệm-rõ sản phẩm-rõ thẩm quyền). Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết công việc cụ thể đến thời điểm hiện nay tỉnh đã hoàn thành lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế giải phóng mặt bằng, đo đạc lập bản đồ thu hồi đất và đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất.

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất và thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất; lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất và nhận bàn giao đất; tổ chức vận động, thuyết phục và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với người có đất thu hồi.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng xuyên suốt, đủ người; làm ngoài giờ, thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ; làm cuốn chiếu từng khâu công việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án, theo kế hoạch.

Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chủ trương và Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai thực hiện. Toàn tuyến dài khoảng 207 km, trong đó chiều dài đầu tư giai đoạn 1 hơn 159km, tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng.

Tại Đồng Nai, Dự án đi qua địa bàn có chiều dài hơn 46km, với điểm đầu tại Km18+460, xã Xuân Đường (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại Km64+540 theo lý trình tuyến, thuộc xã Thường Tân (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên địa bàn Đồng Nai được chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1-2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đồng Nai; Dự án thành phần 2-2 xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2025 chuẩn bị các thủ tục liên quan, năm 2026 khởi công và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029./.

