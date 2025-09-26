Triển khai chủ trương xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP ngày 25/9/2025 về triển khai Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ quyết nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án) được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cụ thể, nhóm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Nhóm dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trong các dự án thành phần thực hiện theo phương thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nghị quyết nêu rõ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc khai thác các mỏ khoáng sản nhóm 4 và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khoáng sản nhóm 3 theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản phục vụ Dự án được áp dụng các cơ chế tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội.

Sau khi khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho Dự án, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác liên quan…

Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, ngành thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện Dự án và các vấn đề liên quan lĩnh vực chuyên ngành phụ trách.

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, nhà thầu thi công về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 220/2025/QH15 trong trường hợp có vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền.

Điểm giao đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh với đường Mỹ Phước-Tân Vạn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác liên quan tới đánh giá tác động về môi trường, công tác khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án và các vấn đề liên quan lĩnh vực chuyên ngành phụ trách theo quy định của pháp luật…

Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý Dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công, hợp đồng xây dựng và các vấn đề liên quan lĩnh vực chuyên ngành phụ trách; hướng dẫn các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn việc xác định giá vật liệu khai thác tại mỏ theo cơ chế tại Nghị quyết số 220/2025/QH15…

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 hỗ trợ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai giải quyết các vấn đề có liên quan đến quốc phòng theo ý kiến của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng của Dự án.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình, hạng mục công trình theo quy định pháp luật.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương di dời công trình hạ tầng kỹ thuật do mình quản lý đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu tại Nghị quyết này./.

