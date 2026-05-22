Đắk Lắk chuẩn bị hơn 800ha đất phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, với tổng chiều dài Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đoạn qua Đắk Lắk gần 98,7km, điểm đầu tại xã Xuân Lộc và điểm cuối tại xã Hòa Xuân, tổng diện tích đất phục vụ dự án này lên tới hơn 800ha, với gần 5.600 ngôi nhà, thửa đất bị ảnh hưởng, hơn 3.000 hộ cần bố trí tái định cư.

Để phục vụ việc giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án, tỉnh đã lựa chọn 18 khu đất để xây dựng khu tái định cư (tổng diện tích hơn 131ha) và 5 khu cải táng (với diện tích 9ha).

Đối với nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án, Sở Xây dựng đề xuất 5 điểm mỏ đất san lấp; 2 mỏ cát xây dựng; 20 vị trí bãi đổ thải vật liệu và 11 điểm mỏ đất san lấp.

Liên quan tới nhu cầu bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương cho giải phóng mặt bằng dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có các công văn đăng ký kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng gửi Bộ Xây dựng vào cuối năm 2025. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 12.245 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã có công văn vào tháng 3/2026 đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 là 4.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh đã phân bổ vốn cho các chủ đầu tư triển khai theo quy định.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk, phương án tuyến của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk hiện nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu dân cư hiện hữu và một số công trình có tính chất đặc thù, di tích lịch sử, văn hóa.

Vì vậy, tỉnh đã đề xuất, Bộ Xây dựng đã thống nhất sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, hạn chế đến mức thấp nhất việc chồng lấn, ảnh hưởng. Dự kiến, công tác cắm cọc và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa cho địa phương sẽ bắt đầu triển khai từ quý 3/2027.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án ngày 19/5 vừa qua, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu phải hoàn thành quy hoạch các khu tái định cư và cải táng phục vụ dự án ngay trong tháng 6/2026 và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai để sớm triển khai xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý các cơ quan chức năng, chủ đầu tư tập trung nguồn lực vào những phần việc đã rõ ràng và có tính khả thi cao, tránh làm dàn trải. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực dự án.

Việc hoàn thành tốt các dự án này không chỉ đảm bảo quyền lợi của người dân mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút du lịch cho tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1.541km đi qua 15 tỉnh, thành phố, trong đó đoạn qua Đắk Lắk có chiều dài gần 98,7km, đi qua địa bàn 13 xã, phường với quy mô đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế lên đến 350km/h./.

