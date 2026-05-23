Chân dung 8 ngôi sao tuyển Anh bị "ruồng bỏ" trước thềm VCK World Cup 2026: Maguire và "Những người khốn khổ"

Có rất nhiều lời giải thích cho việc huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel gạch tên hàng loạt ngôi sao lớn trong danh sách dự World Cup 2026 của đội tuyển Anh, dù vậy, những tranh cãi vẫn nổ ra.

World Cup 2026 còn chưa bắt đầu nhưng đội tuyển Anh đã khiến người hâm mộ tiếc nuối khi nhiều ngôi sao đáng chú ý không góp mặt trong kế hoạch cuối cùng.

Từ những cái tên giàu kinh nghiệm như Harry Maguire, Luke Shaw hay Trent Alexander-Arnold cho đến lớp cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Cole Palmer, Lewis Hall, Adam Wharton và Levi Colwill, tất cả đều trở thành những “kẻ lỡ hẹn” đáng tiếc của "Tam Sư" trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù mỗi người mang một lý do khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều từng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup của đội tuyển Anh./.