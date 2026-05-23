Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7: Vinh danh Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

Đặc biệt, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi Giải thưởng Lớn "Thành tựu trọn đời - Hiệp sỹ Dế Mèn" đã tìm được chủ nhân xứng đáng là cố Phó Giáo sư-Tiến sỹ, họa sỹ, đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm kinh điển, “sống mãi với thời gian” như "Chuyện Ông Gióng," "Mèo con," "Trê Cóc"... và đặc biệt là những bức tranh minh họa để đời truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký"./.
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn: Nhà nghiên cứu 106 tuổi là Đại sứ truyền cảm hứng
Năm nay, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lựa chọn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) là Đại sứ truyền cảm hứng của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn.