Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7: Vinh danh Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã có một "mùa bội thu" khi toàn bộ Top 10 chung khảo đều được vinh danh với 6 Giải Khát vọng Dế Mèn và 4 tặng thưởng.

Đặc biệt, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi Giải thưởng Lớn "Thành tựu trọn đời - Hiệp sỹ Dế Mèn" đã tìm được chủ nhân xứng đáng là cố Phó Giáo sư-Tiến sỹ, họa sỹ, đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm kinh điển, “sống mãi với thời gian” như "Chuyện Ông Gióng," "Mèo con," "Trê Cóc"... và đặc biệt là những bức tranh minh họa để đời truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký"./.