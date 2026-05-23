Văn hóa

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7: Vinh danh Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã có một "mùa bội thu" khi toàn bộ Top 10 chung khảo đều được vinh danh với 6 Giải Khát vọng Dế Mèn và 4 tặng thưởng.

info-giai-thuong-thieu-nhi-de-men-lan-7-1.jpg

Đặc biệt, mùa giải năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới khi Giải thưởng Lớn "Thành tựu trọn đời - Hiệp sỹ Dế Mèn" đã tìm được chủ nhân xứng đáng là cố Phó Giáo sư-Tiến sỹ, họa sỹ, đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm kinh điển, “sống mãi với thời gian” như "Chuyện Ông Gióng," "Mèo con," "Trê Cóc"... và đặc biệt là những bức tranh minh họa để đời truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hiệp sỹ Dế Mèn #Giải thưởng Dế Mèn #Thành tựu trọn đời #Họa sỹ Ngô Mạnh Lân
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Lễ trao Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 7, năm 2026

Lễ trao Giải thưởng Dế Mèn lần thứ 7, năm 2026

Chiều 22/5, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7, tôn vinh tác phẩm, sáng tác nghệ thuật dành cho thiếu nhi có giá trị nhân văn, sức lan tỏa tích cực.

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ Thái dệt thổ cẩm tại bản Pom Coọng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Bản Pom Coọng - nét bình yên giữa thung lũng Mai Châu

Nằm giữa những cánh đồng xanh của xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, bản Pom Coọng vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc của một bản làng người Thái với nhà sàn truyền thống, nghề dệt thổ cẩm với nhịp sống chậm rãi.