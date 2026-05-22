Bộ VHTTDL lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về Hạ tầng văn hóa số

Trong dòng chảy chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đang dần được nhìn nhận như “mỏ vàng” của nền kinh tế hiện đại.

Trong bối cảnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia văn hóa và công nghệ đối với Dự thảo Nghị định về Hạ tầng văn hóa số.

Đây không chỉ là nền móng cho quá trình số hóa tài nguyên văn hóa, mà còn mở đường hình thành “xa lộ số” kết nối sáng tạo, dữ liệu và thị trường trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định gồm: Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Nghị định, Biểu so sánh thuyết minh; Báo cáo rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các Điều ước quốc tế có liên quan.

Trước đó, vào ngày 15/5/2026, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình lãnh đạo Bộ ban hành công văn lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo Nghị định về Hạ tầng văn hóa số gửi 64 cơ quan bộ, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp.

Đến ngày 20/5/2026, Trung tâm đã nhận được 29 ý kiến đóng góp, trong đó đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị định, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi khi triển khai.

Dự thảo Nghị định được kết cấu gồm 8 chương và 42 điều. Trong đó, Chương I quy định về những vấn đề chung; Chương II định hình cấu trúc Hạ tầng dữ liệu văn hoá số; Chương III quy định về công tác quản trị, kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; Chương IV mở ra không gian khai thác, sử dụng và phát huy giá trị nguồn tài nguyên này. Tiếp nối là các quy định về Kiến trúc dữ liệu và công cụ quản trị tại Chương V; chiến lược phát triển hệ sinh thái dữ liệu tại Chương VI; cùng cơ chế trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành được quy định cụ thể tại Chương VII và Chương VIII.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định tập trung điều chỉnh trực tiếp hạ tầng dữ liệu văn hóa số và hạ tầng thể chế phục vụ quản trị, khai thác dữ liệu văn hóa số. Đối với các cấu phần về hạ tầng kỹ thuật số, viễn thông, điện toán hay trung tâm dữ liệu nền tảng sẽ được thực hiện thống nhất theo các quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng.

Có thể nói, Dự thảo Nghị định về Hạ tầng văn hóa số là một bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho ngành. Nhưng để văn bản pháp lý này thực sự hoàn thiện, mang hơi thở thực tiễn và đạt tính khả thi cao nhất, quá trình xây dựng rất cần những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trí tuệ và sâu sắc từ các nhà quản lý, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 21/5, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến đối với các nội dung của Dự thảo hồ sơ Nghị định về Hạ tầng văn hóa số.

Thứ trưởng yêu cầu cơ quan soạn thảo tổng hợp và nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng bám sát nội dung được giao quy định chi tiết, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và điều kiện triển khai trong thực tiễn.

Dự thảo Nghị định xây dựng theo hướng khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào việc tạo lập, khai thác và phát triển hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và trí tuệ nhân tạo trên cơ sở khai thác dữ liệu văn hóa số.

Bên cạnh đó, việc phát triển hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số phải được thực hiện theo cơ chế mở có kiểm soát, bảo đảm dữ liệu văn hóa số không bị khai thác sai lệch, làm mất ngữ cảnh văn hóa hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

