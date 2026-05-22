Thúc đẩy giao lưu văn hóa sâu rộng giữa Việt Nam và Ấn Độ

Sáng 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Không gian văn hóa Ấn Độ.

Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại văn hóa của địa phương, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Không gian văn hóa Ấn Độ với hơn 300 đầu sách, tài liệu và hình ảnh giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Ấn Độ. Đây không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu và các giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước Ấn Độ, mà còn là điểm đến giúp cán bộ, học sinh, sinh viên và người dân có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, con người và thành tựu phát triển của Ấn Độ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp qua nhiều thế hệ và không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Việc hình thành không gian văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Lâm Đồng là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó; đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác đối ngoại văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và tăng cường kết nối văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Thư viện tỉnh khai thác, phát huy hiệu quả không gian văn hóa Ấn Độ; tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu, trưng bày sách, tọa đàm và các chương trình trải nghiệm văn hóa nhằm tạo điều kiện để người dân, nhất là các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về đất nước, con người Ấn Độ.

Theo ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành Phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Ấn Độ là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy hiểu biết văn hóa và trao đổi tri thức. Không gian này sẽ trở thành một nguồn tư liệu hữu ích dành cho học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng muốn tìm hiểu thêm về Ấn Độ - từ lịch sử, văn hóa, truyền thống, văn học cho đến sự phát triển đương đại của đất nước Ấn Độ. Đồng thời, đây cũng là một nền tảng để thúc đẩy giao lưu văn hóa sâu rộng hơn và mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai giữa các tổ chức của Ấn Độ và các đối tác tại tỉnh Lâm Đồng.

Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, trong đó Thư viện tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa đọc. Không gian Văn hóa Ấn Độ được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên thông tin, tạo môi trường học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa cho cộng đồng./.

