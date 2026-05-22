Đại tá Bùi Quyết Toán giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi Lễ, đại diện Bộ Công an công bố Thông báo Quyết định số 2589/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc-Bộ Công an kể từ ngày 22/5/2026; Công bố Quyết định số 2868/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 22/5/2026.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đại tá Bùi Quyết Toán được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đại tá Bùi Quyết Toán trên cương vị mới, tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh...

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quyết Toán, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Công an tỉnh Lai Châu lãnh đạo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công an tỉnh Lai Châu chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, góp phần cùng sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang và Đại tá Bùi Quyết Toán. Đồng thời đề nghị, Đại tá Bùi Quyết Toán trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng lực lượng Công an Lai Châu thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Bùi Quyết Toán và Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh biên giới./.

Công bố quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Lò Văn Cương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tỉnh kiện toàn, điều động cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.