Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng

Đột xuất kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, được bày bán công khai với tổng giá trị niêm yết hơn 1,7 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ kiểm tra nổi bật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trong đợt cao điểm triển khai Công điện số 38/CĐ-Ttg của Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang quy mô lớn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Phương Linh tại số 127 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cửa hàng, hàng nghìn sản phẩm thời trang được bày kín các kệ và tủ trưng bày, từ túi xách, ví da, dây lưng đến quần áo, mũ, giày dép, ba lô, kính mắt mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Phương Linh do bà B.T.Q làm Giám đốc hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, đại diện doanh nghiệp đã xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với một số mặt hàng đang được kinh doanh tại cửa hàng.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bên cạnh các mặt hàng có hóa đơn chứng từ, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo được trà trộn trên các kệ trưng bày và trong khu vực kho chứa phía sau cửa hàng.

Sau hai ngày kiểm đếm, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đang kinh doanh 60 loại mặt hàng với tổng cộng gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như GUCCI, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Theo giá niêm yết trên sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để gửi chủ thể quyền xác nhận dấu hiệu thật-giả, làm căn cứ phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm và phân loại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác xác minh. Gần 2.000 sản phẩm sau đó được đóng gói, vận chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đại diện Đoàn kiểm tra, thời gian tới Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng - nhóm ngành tiềm ẩn nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.

Thu giữ 1.412 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng, chủ tiệm K.W Sneaker bị khởi tố Trong đợt ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra và thu giữ số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu.



​