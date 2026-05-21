Khởi tố 4 vụ lợi dụng quá cảnh để vận chuyển hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ

Theo thông tin từ Cục Hải quan vào ngày 21/5, ngành tiếp tục thực hiện đợt ra quân cao điểm nhằm tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Riêng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị hải quan cửa khẩu phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định lên tới gần 1,5 tỷ đồng với nhiều chủng loại hàng hóa từ đồ điện tử, thời trang cao cấp đến linh kiện máy móc, tất cả đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ là c ác loại đồng hồ đeo tay cao cấp mang nhãn hiệu Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Vụ việc đầu tiên diễn ra vào ngày 5/4, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty Sơn Hà tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Kết quả kiểm tra cho thấy có 6 mục hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm 200 vòng bi gắn nhãn hiệu KOYO ghi xuất xứ Nhật Bản, hàng trăm củ sạc, dây sạc và tai nghe giả mạo nhãn hiệu iPhone và Samsung. Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện một lượng lớn điện thoại iPhone đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, bao gồm các dòng từ iPhone 11 đến iPhone 15 với trị giá tang vật giả mạo nhãn hiệu hơn 529 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 7/5, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 tiếp tục chủ trì kiểm tra một lô hàng khác của doanh nghiệp này và phát hiện 17 kiện hàng chứa 4.100 thắt lưng, 200 đôi giày và 50 túi xách giả mạo các thương hiệu xa xỉ, như Louis Vuitton, Hermes, Nike và Charles & Keith, trị giá ước tính khoảng 351 triệu đồng.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 chủ trì kiểm tra và phát hiện 17 kiện hàng chứa hàng hóa giả mạo các thương hiệu xa xỉ. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Hoạt động đấu tranh tiếp tục được đẩy mạnh khi lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ trì kiểm tra hai lô hàng quá cảnh tiếp theo của công ty trên và đăng ký vào ngày 10/5. Tại đây, cơ quan chuyên trách đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang gồm giày thể thao Nike, Puma, túi xách Hermes và các loại đồng hồ đeo tay cao cấp mang nhãn hiệu Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier. Đáng chú ý, trong số hàng hóa bị tạm giữ còn có 1.345 đôi dép nhựa nhãn hiệu Crocs và 410 đôi dép sục Adidas không khai báo, có dấu hiệu giả mạo cả nhãn hiệu lẫn xuất xứ "Made in Vietnam." Trị giá của hai lô hàng vi phạm này lần lượt là gần 90 triệu đồng và hơn 525 triệu đồng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với tính chất phức tạp và quy mô hàng hóa lớn, các đơn vị Hải quan đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 17/5, sau khi xác minh các tình tiết liên quan đến hành vi lợi dụng loại hình vận chuyển hàng hóa quá cảnh để thẩm lậu hàng giả vào thị trường, Cơ quan điều tra đã chính thức ban hành các Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng thuộc Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà. Hành vi này được xác định đã vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp./.