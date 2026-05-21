TP Hồ Chí Minh mạnh tay xử lý các "điểm nóng" hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 882 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất "điểm nóng" khu vực Chợ Bến Thành và Saigon Square.

Đây là nội dung được đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/5.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước thực trạng hàng giả, hàng nhái vẫn được bày bán công khai tại khu vực trung tâm thành phố, công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại… với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền xử phạt hơn 5,1 tỷ đồng; đồng thời chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Riêng khu vực Chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm; tạm giữ 1.574 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 431 triệu đồng, xử phạt hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trong đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 20/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạm giữ 7.287 sản phẩm trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã xử phạt 86 vụ với tổng số tiền 831 triệu đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Riêng "điểm nóng" Chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng chức năng xử lý 8 vụ vi phạm, tạm giữ 213 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 42 triệu đồng, xử phạt hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về thương mại điện tử, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn; yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường với tinh thần “mỗi ngày đều là cao điểm”; tổ chức kiểm tra liên tục, kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm “không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Nhiều hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng bày bán tràn lan tại các chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu trong công tác giám sát, kiểm tra thị trường; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, liêm chính, xử lý nghiêm các trường hợp bao che hoặc tiếp tay cho vi phạm.

Để xử lý triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra ngoài giờ, bố trí lực lượng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý đột xuất; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra đồng loạt tại các điểm nóng như Chợ Bến Thành, Saigon Square.

Chi cục cũng yêu cầu 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các kênh bán hàng không chính thức, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc vi phạm quy mô lớn. Theo đó, các vụ việc có giá trị hàng giả từ 200 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm nhiều lần sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi sử dụng loa, bộ đàm hoặc thông báo nhằm đối phó, né tránh kiểm tra, quản lý thị trường sẽ phối hợp với lực lượng Công an xử lý theo quy định pháp luật về hành vi cản trở hoạt động kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ./.

