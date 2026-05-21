Lan tỏa sức mạnh chính luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ chế độ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hội nhập và chuyển đổi số, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay trình độ khoa học-công nghệ mà còn được thể hiện ở bản lĩnh chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khả năng tự bảo vệ trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là điều kiện quan trọng để giữ vững định hướng phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm khẳng định, Cuộc thi năm nay đã thực sự trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản.

Các đại biểu dự tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các tác phẩm dự thi đã góp phần làm sáng rõ giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Nhà xuất bản cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, viết bài chính luận; tích cực tham gia các cuộc thi chính luận trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tư duy lý luận và năng lực nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị.

Đồng thời, các chi bộ, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi tác phẩm chính luận phải ngắn gọn, súc tích, giàu tính chiến đấu và có sức thuyết phục bằng tri thức, khoa học, lẽ phải và sự thật.

Mỗi bài viết cần thực sự trở thành "mũi tên trúng đích," trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng và xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tặng hoa chúc mừng các tác giả có bài dự thi cấp Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với cách làm đổi mới, nghiêm túc và thực chất, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 của Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tiếp tục tạo sức lan tỏa tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ Nhà xuất bản trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 68 tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại tạp chí và báo, trong đó có 53 tác phẩm thể loại tạp chí và 15 tác phẩm thể loại báo.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, nhất là trên không gian mạng và trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Một trong những điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là chất lượng chuyên môn của các tác phẩm được nâng lên rõ rệt. Nhiều bài viết được tổ chức trao đổi, phản biện, chỉnh sửa kỹ lưỡng trước khi hoàn thiện. Các cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp tham gia góp ý, bổ sung luận cứ, hoàn thiện cách thể hiện và nâng cao tính thuyết phục của tác phẩm.

Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các bài dự thi mà còn tạo môi trường nghiên cứu, trao đổi học thuật sôi nổi, thúc đẩy tinh thần nghiên cứu lý luận trong toàn Nhà xuất bản.

Công tác thẩm định và tuyển chọn tác phẩm được triển khai khách quan, khoa học và chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chí, thể lệ Cuộc thi.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn 6 tác phẩm tiêu biểu có chất lượng tốt để biểu dương và gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương./.

