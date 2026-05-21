Khẳng định cam kết chung về bảo đảm tương lai của khu vực ASEAN

Sáng 21/5, Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 23 (ACDFM-23) với chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta” diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của Đại tướng Romeo S.Brawner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự hội nghị từ điểm cầu tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. khẳng định, chủ đề “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta” phản ánh thực tế là các thách thức an ninh ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó, các nước trong khu vực cũng cần cách ứng phó phù hợp. Hòa bình, ổn định và sức chống chịu trong khu vực chỉ có thể được duy trì thông qua sự hợp tác, lòng tin và trách nhiệm chung.

Trong môi trường an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại tướng Romeo S.Brawner Jr. cho rằng, hợp tác quốc phòng bền vững giữa các quốc gia thành viên ASEAN trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Hội nghị lần này góp phần tái khẳng định cam kết chung của các quốc gia trong việc tăng cường lòng tin lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp hành động và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong toàn khu vực, đồng thời củng cố đoàn kết, quyết tâm tập thể của ASEAN giữa bối cảnh các thách thức khu vực và toàn cầu đang thay đổi.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề của hội nghị, nhấn mạnh đây là chủ đề phù hợp, phản ánh mong muốn đoàn kết chân thành, cùng nhau phát triển, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, chủ động ứng phó hiệu quả trước các thách thức hiện tại và trong tương lai, là cơ hội trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong ACDFM.

Về phương hướng hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị tập trung thúc đẩy một số định hướng hợp tác chủ yếu, gồm: Tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược giữa lực lượng quốc phòng các nước; đẩy mạnh hợp tác thực chất trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu giữa quân đội các nước ASEAN, đặc biệt là giao lưu giữa các sĩ quan trẻ, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bồi đắp tình hữu nghị và củng cố sự gắn kết giữa các quân nhân ASEAN, qua đó củng cố hơn nữa sự gắn kết trong các hoạt động hợp tác tương lai.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN và cộng đồng quốc tế, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng vì một ASEAN đoàn kết, chủ động, thích ứng và sẵn sàng cho tương lai.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, về vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, ủng hộ việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh nỗ lực của các bên trong phấn đấu hoàn tất đàm phán, đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết cuối năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3 và Giải bóng chuyền nam trong nhà Quân đội các nước ASEAN mở rộng.

Quân đội Nhân dân Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN tại các sự kiện quan trọng này, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự gắn kết giữa quân đội các nước thành viên.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch hoạt động 2 năm của quân đội các nước ASEAN giai đoạn 2026-2028, cũng như Tuyên bố chung về “Cùng nhau bảo đảm tương lai của chúng ta.”

Kết thúc hội nghị, Philippines đã bàn giao cương vị Chủ tịch ACDFM-24 cho Singapore./.

