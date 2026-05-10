Thủ tướng hai nước Lào và Việt Nam trao đổi thắt chặt hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tờ Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vừa đăng bài cho biết, ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 7-8/5.



Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng Lào-Việt Nam đều bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được gặp gỡ chính thức, thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, gắn bó và sự tin tưởng lẫn nhau trong khuôn khổ mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” trên thế giới giữa Lào và Việt Nam.



Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước thời gian qua đã không ngừng phát triển đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh ngày càng vững mạnh, trở thành trụ cột vững chắc cho mối quan hệ song phương và trong lĩnh vực kinh tế cũng có những bước chuyển biến đáng khích lệ và đạt nhiều kết quả thực chất hơn.



Hai bên nhất trí làm việc chặt chẽ để chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, cũng như hai ngày lễ lịch sử, gồm Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác trong năm 2027 tới, đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai nội dung tinh thần cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và kết quả Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược, như các dự án kết nối, đạt tiến độ thực chất và hiệu quả thực tế.



Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao thành công của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI của Việt Nam trong tháng 4 vừa qua; chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng giao giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả cao cho Lào suốt thời gian qua, qua đó khẳng định tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone mời Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phu nhân sang thăm chính thức Lào vào thời gian thích hợp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã vui vẻ nhận lời.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng và đánh giá cao thành công của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X của Lào hồi tháng 3 vừa qua; chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tin tưởng giao giữ chức Thủ tướng Lào.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã mời Thủ tướng Sonexay Siphandone sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã vui vẻ nhận lời./.

Thủ tướng ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào ăn sáng và làm việc Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, sáng 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc.

