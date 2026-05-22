FAO luôn coi trọng Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực

Ngày 21/5, tại trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) tại Rome (Italy), Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Ủy nhiệm thư lên Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc, chính thức đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực của Việt Nam tại FAO.

Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững; khẳng định FAO luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, coi trọng vai trò và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nhất là các mô hình hợp tác ba bên tại châu Phi và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với FAO; đánh giá cao sự hỗ trợ của FAO đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ bày tỏ mong muốn FAO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh lương thực, triển khai cách tiếp cận One Health và ứng phó với biến đổi khí hậu./.