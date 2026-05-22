FAO luôn coi trọng Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 21/5, tại trụ sở Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) tại Rome (Italy), Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã trình Ủy nhiệm thư lên Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc (Qu Dongyu), chính thức đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực của Việt Nam tại FAO.

Tại buổi tiếp sau lễ trình Ủy nhiệm thư, Tổng Giám đốc FAO Quách Đông Ngọc chúc mừng Đại sứ Nguyễn Phương Anh nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giảm nghèo và phát triển nông thôn bền vững; khẳng định FAO luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, coi trọng vai trò và kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, nhất là các mô hình hợp tác ba bên tại châu Phi và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm.

Ông đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, lan tỏa các mô hình thành công tới nhiều nước và khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Giám đốc FAO nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại trụ sở FAO trong tháng 4 vừa qua cũng như các chuyến thăm Việt Nam trước đây. Ông bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới thăm FAO sau nhiều năm, coi đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hợp tác với FAO.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả với FAO; đánh giá cao sự hỗ trợ của FAO đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Đại sứ bày tỏ mong muốn FAO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh lương thực, triển khai cách tiếp cận One Health và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm và hợp tác Nam-Nam, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới./.

