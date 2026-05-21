Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Iran tự chủ 85% nhu cầu lương thực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Iran hiện tự sản xuất được khoảng 85% nhu cầu lương thực và hàng hóa thiết yếu trong nước, giúp duy trì nguồn cung ổn định ngay cả trong bối cảnh xung đột quân sự và các biện pháp trừng phạt kéo dài.

Trên kênh PressTV hôm 19/5, Bộ trưởng Nông nghiệp Iran Gholamreza Nouri cho biết, quốc gia hơn 86 triệu dân này đã đạt mức tự chủ tương đối về an ninh lương thực nhờ nhiều năm đầu tư vào nông nghiệp, dự trữ chiến lược và đa dạng hóa nguồn cung.

Ông cho biết thêm, dữ liệu thực địa được cho thấy Iran không ghi nhận tình trạng thiếu hụt hàng hóa diện rộng, trong khi hoạt động tại các cửa hàng và siêu thị vẫn được duy trì ổn định bất chấp căng thẳng và sức ép bên ngoài.

Một trong những giải pháp quan trọng là chuẩn bị nguồn dự trữ từ sớm. Chính phủ Iran đã đẩy nhanh vận chuyển lúa mì tới các nhà máy bột mì trước thời điểm cao điểm nhằm xây dựng kho dự trữ trên cả nước.

Nhiều lò bánh mì - nguồn cung lương thực thiết yếu tại Iran - cũng được trang bị nhiên liệu thay thế để duy trì hoạt động nếu chuỗi cung ứng năng lượng gặp gián đoạn.Iran còn theo đuổi chiến lược “canh tác ngoài lãnh thổ”, thuê hoặc bảo đảm quyền sử dụng đất nông nghiệp ở nước ngoài nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Theo kế hoạch tới năm 2029, Tehran đặt mục tiêu đưa 2 triệu ha đất ở nước ngoài vào sản xuất. Đến nay, Iran đã có quyền canh tác khoảng 228.000 ha tại Brazil, Kazakhstan, Belarus, Nga, Ghana, Armenia và Pakistan.

Quốc gia Trung Đông này đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nông nghiệp. Một dự án phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đang sử dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu thời gian thực để theo dõi mùa vụ, dự báo sản lượng và điều phối thị trường.

Hệ thống này cho phép cơ quan quản lý đưa ra quyết định nhanh hơn nhằm ngăn thiếu hụt nguồn cung.Ngoài ra, chính sách bảo đảm giá thu mua nông sản chiến lược, hỗ trợ nông dân và đầu tư phòng chống dịch bệnh cây trồng cũng được Iran duy trì nhiều năm qua.

Theo số liệu của Iran, nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 12% kim ngạch xuất khẩu phi dầu mỏ của nước này.

Các chuyên gia nhận định, chiến lược kết hợp giữa sản xuất nội địa, dự trữ hàng hóa, công nghệ và đa dạng hóa nguồn cung đang giúp Iran duy trì khả năng chống chịu kinh tế trong giai đoạn bất ổn hiện nay./.

