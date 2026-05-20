Mỹ kêu gọi đồng minh chặn đứng mạng lưới tài chính của Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 19/5 đã lên tiếng kêu gọi các nước đồng minh hành động quyết liệt hơn nữa nhằm làm gián đoạn các mạng lưới tài chính của Iran.

Phát biểu tại hội nghị về chống tài trợ khủng bố sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris, ông Bessent nhấn mạnh các quốc gia tham gia cần phải “sát cánh toàn diện” với Mỹ để chống lại Iran.

Theo ông Bessent, điều này đòi hỏi các đối tác châu Âu phải cùng Mỹ hành động chống lại Iran thông qua việc nhắm vào các nhà tài trợ, vạch trần các công ty bình phong, đóng cửa các chi nhánh ngân hàng và triệt hạ các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các quốc gia tại Trung Đông và châu Á phải xóa bỏ hoàn toàn các mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/5 đã chỉ định và phong tỏa một công ty thu đổi ngoại tệ nổi tiếng của Iran và các công ty bình phong liên kết, đồng thời cáo buộc rằng các công ty này giám sát hàng trăm triệu USD giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran bị trừng phạt.

Trong một thông báo, OFAC cho biết động thái này, là một phần trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” của Mỹ, nhắm vào hơn 50 công ty, cá nhân và tàu thuyền tạo ra doanh thu cho Iran.

Ngoài ra, OFAC cũng đã phong tỏa 19 tàu thuyền liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu của Iran cho khách hàng nước ngoài, “các giao dịch đã tạo ra hàng trăm triệu USD doanh thu.”

OFAC cũng chuẩn bị thực thi hành động nhằm vào các công ty nước ngoài hỗ trợ thương mại bất hợp pháp của Iran, bao gồm cả các hãng hàng không, và có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài tạo điều kiện cho các hoạt động của Iran, nếu cần thiết.

Để nâng cao hiệu quả của chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” nói trên, Bộ Tài chính Mỹ sẽ hiện đại hóa cấu trúc trừng phạt do các đối thủ luôn thích ứng và đổi mới bằng cách liên tục thành lập các công ty bình phong mới.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét lại các chỉ định trừng phạt đã lỗi thời và không còn phù hợp để giúp các tổ chức tài chính tập trung nguồn lực vào các kế hoạch tài trợ khủng bố và né tránh trừng phạt tinh vi nhất.

Những phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Iran vẫn căng thẳng. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo một cuộc tấn công mới có thể được tiến hành trong những ngày tới nếu các bên không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông nêu rõ mốc thời gian có thể là ngày 22/5 hoặc đầu tuần tới, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mới”./.

Mỹ tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran, giá dầu thế giới quay đầu giảm Tính đến 9h20 sáng 19/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ (20h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 7 giảm hơn 1%, xuống còn 110,69 USD/thùng.

​