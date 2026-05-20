Iran: Sức mạnh quốc gia phụ thuộc trực tiếp vào tăng trưởng dân số

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 19/5 nhấn mạnh việc duy trì và nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực gắn liền trực tiếp với tăng trưởng dân số.

Đây được xem là phát biểu công khai hiếm hoi và đáng chú ý của ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran hồi tháng 3 sau khi cha ông là Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.



Theo hãng tin Tabnak của Iran, phát biểu trên được đưa ra trong thư hồi đáp gửi các nhà hoạt động trong lĩnh vực dân số nhân Ngày Dân số quốc gia của Iran. Trong thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X, Đại giáo chủ Khamenei cho rằng một trong những thành tựu quan trọng của Iran là trở thành quốc gia “mạnh mẽ và có ảnh hưởng”, đồng thời khẳng định việc duy trì và củng cố vị thế này phụ thuộc trực tiếp vào chính sách gia tăng dân số.



Ông Mojtaba Khamenei cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa tăng trưởng dân số với sức mạnh và tiến trình xây dựng nền văn minh của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các tổ chức cơ sở trong việc khuyến khích tăng tỷ lệ sinh.

Theo ông, nếu theo đuổi nghiêm túc chính sách tăng dân số, Iran sẽ có cơ hội tạo ra những bước phát triển chiến lược trong tương lai, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng “nền văn minh Hồi giáo mới.”



Theo Đài phát thanh truyền hình nhà nước Iran (IRIB), ông Khamenei cũng bày tỏ hy vọng các nỗ lực thúc đẩy sinh con tại Iran sẽ mang lại “kết quả tốt đẹp.”



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran hiện có khoảng 92 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 17 trên thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh tại nước này đã giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, tỷ lệ sinh của Iran đã giảm từ mức 6,5 con/phụ nữ vào năm 1979 xuống còn 1,7 vào năm 2024.



Giới chức Iran từ nhiều năm qua đã thúc đẩy chính sách khuyến sinh nhằm đối phó tình trạng già hóa dân số và suy giảm tỷ lệ sinh.

Năm 2020, một quan chức y tế Iran cho biết các bệnh viện và phòng khám công đã ngừng cung cấp một số dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nhằm hỗ trợ chính sách khuyến khích tăng dân số./.

Iran tăng kiểm soát eo biển Hormuz, đàm phán với Mỹ xuất hiện tín hiệu mới Tehran xác nhận đã gửi đề xuất mới cho Washington thông qua Pakistan, đồng thời công bố cơ quan mới quản lý eo biển Hormuz, trong khi Mỹ được cho là cân nhắc tạm miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran.