Mỹ tuyên bố chiến dịch không kích đang tạo bước ngoặt chiến lược

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper ngày 19/5 tuyên bố chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu đáng kể khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel, tương tự vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Đô đốc Cooper cho biết chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Cơn thịnh nộ dữ dội) cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quốc phòng Iran đã khiến năng lực quân sự của Tehran bị đẩy lùi “hơn 4 thập niên.”

Ông Cooper nhận định các nhóm vũ trang thân Iran như Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng Hezbollah và lực lượng Houthi hiện đã bị cắt giảm đáng kể nguồn cung vũ khí mà Tehran xây dựng trong nhiều năm qua.

Theo ông, điều này đã làm giảm mạnh, thậm chí có thể loại bỏ, nguy cơ xảy ra thêm một “ngày 7/10” khác nhằm vào Israel trong tương lai.

Tư lệnh CENTCOM cho biết khoảng 85% năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã bị phá hủy. Chiến dịch hiện tập trung vào 3 “trụ cột đe dọa” của Iran gồm chương trình hạt nhân, hệ thống tên lửa và máy bay không người lái, cùng mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong bản điều trần bằng văn bản gửi Quốc hội Mỹ, ông Cooper cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 10.200 phi vụ và khoảng 13.500 cuộc tấn công nhằm vào năng lực triển khai sức mạnh quân sự của Iran kể từ ngày 28/2 vừa qua.

Hơn 1.450 cuộc tấn công đã đánh trúng các cơ sở sản xuất vũ khí, làm suy giảm nghiêm trọng năng lực chế tạo và tích trữ tên lửa cùng drone tầm xa của Tehran.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Dân chủ bày tỏ hoài nghi về hiệu quả chiến lược của chiến dịch quân sự này.

Hạ nghị sĩ Adam Smith cho rằng bất chấp các tổn thất quân sự, chính quyền Iran vẫn tồn tại và cuộc xung đột hiện là “một thảm họa chiến lược,” đặc biệt trong bối cảnh Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu.

Trong phiên điều trần, ông Smith cũng chất vấn CENTCOM về vụ tấn công nhằm vào trường tiểu học Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab ngày 28/2, khiến 168 trẻ em thiệt mạng - theo giới chức địa phương Iran.

Đáp lại, Đô đốc Cooper cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và khẳng định quân đội Mỹ “không cố ý nhằm vào thường dân.”

Ông cho rằng quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do ngôi trường nằm gần một căn cứ tên lửa hành trình đang hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đồng thời cam kết sẽ cung cấp thông tin minh bạch cho Quốc hội Mỹ sau khi hoàn tất điều tra./.

