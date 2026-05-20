FAO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng giá lương thực toàn cầu nghiêm trọng

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 20/5 cảnh báo việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể "gây ra một cuộc khủng hoảng giá lương thực toàn cầu nghiêm trọng" trong những tháng tới.

Trong một tuyên bố, FAO cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz "không phải là sự gián đoạn vận chuyển tạm thời" mà là "sự khởi đầu của một cú sốc nông nghiệp và lương thực mang tính hệ thống."

Một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu nghiêm trọng có thể xảy ra trong vòng 6-12 tháng. Cú sốc này đang diễn ra theo từng giai đoạn, từ năng lượng, phân bón, hạt giống, năng suất giảm, giá cả hàng hóa tăng, sau đó là lạm phát giá lương thực. FAO cho biết chỉ số giá lương thực toàn cầu đã tăng trong ba tháng liên tiếp kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột.

Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran, eo biển Hormuz là nơi vận chuyển 20% lượng dầu thô và 1/3 nguồn cung phân bón của toàn cầu.

Các quan chức đã cảnh báo nông dân có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phân bón trong vụ Hè, do tình trạng phong toả eo biển này.

FAO khuyến cáo việc chuyển sang các tuyến đường bộ và đường biển thay thế, bao gồm cả tuyến đường qua bán đảo Arab đến Biển Đỏ.

Tổ chức này cũng kêu gọi các quốc gia tránh áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và phân bón, đồng thời miễn trừ viện trợ lương thực khỏi các biện pháp hạn chế thương mại./.

