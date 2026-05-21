Các nước nỗ lực bảo hộ công dân liên quan đoàn tàu viện trợ Dải Gaza

Trước bối cảnh các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Global Sumud hướng tới Dải Gaza bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ, nhiều nước đang nỗ lực triển khai công tác bảo hộ công dân.



Ngày 21/5, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử một số chuyến bay đến Israel để hồi hương các nhà hoạt động thuộc đoàn tàu cứu trợ Gaza. Theo Ngoại trưởng Hakan Fidan, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch đưa công dân của nước này cùng những người tham gia từ các quốc gia thứ ba đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các chuyến bay thuê bao đặc biệt.

Ông Fidan không cho biết có bao nhiêu người sẽ được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng truyền thông nước này đưa tin có 78 công dân Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những người bị giam giữ.



Trong khi đó, các nước châu Âu khác như Ba Lan, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Bỉ đã triệu các đại điện ngoại giao của Israel tại các quốc gia này để phản đối hành động của Israel chặn tàu và giam giữ những người trên đoàn tàu cứu trợ Global Sumud hướng tới Gaza.

Các nước này cho rằng hành động của Israel là không thể chấp nhận được và yêu cầu Israel trả tự do cho những nhà hoạt động đã bị bắt giữ.

Riêng Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Jose Manuel Albares cho biết 44 công dân nước này bị Israel bắt giữ sẽ rời khỏi Israel qua Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 21/5.



Trước đó, Australia và New Zealand cũng thông báo sẽ triệu Đại sứ Israel để phản đối việc bắt giữ và đối xử với các nhà hoạt động quốc tế tham gia đoàn tàu viện trợ Gaza.



Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết Israel đã thả 2 công dân Hàn Quốc bị bắt giữ và hoan nghênh động thái này của Israel.

Theo người phát ngôn của Tổng thống, bà Kang Yu Jung, phía Israel đã trục xuất 2 công dân Hàn Quốc mà không giam giữ họ tại bất kỳ trung tâm tạm giam nào.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế khi ngăn chặn và bắt giữ những người trên đoàn tàu viện trợ hướng đến Gaza, những người không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào.

Hàn Quốc đã nỗ lực hết sức để cung cấp hỗ trợ lãnh sự và các biện pháp ngoại giao, nhằm đảm bảo Israel thả các công dân Hàn Quốc.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Indonesia cũng phản đối hành động của Israel, cho rằng nước này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Chính phủ Indonesia đang nỗ lực tìm cách trả tự do cho tất cả công dân nước này bị giam giữ thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và các phái đoàn ngoại giao của Indonesia ở nước ngoài, đồng thời đảm bảo an toàn cho họ cho đến khi được hồi hương.

Hiện có 9 người Indonesia đã bị quân đội Israel bắt giữ khi tham gia sứ mệnh nhân đạo Global Sumud đến Gaza./.

