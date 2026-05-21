Mỹ siết kiểm soát mạng lưới tiền kỹ thuật số có liên hệ với Iran

Chính quyền Mỹ đang gia tăng các biện pháp kiểm soát hoạt động tiền kỹ thuật số liên quan đến Iran nhằm cắt giảm các nguồn tài chính của Tehran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đẩy mạnh theo dõi và phong tỏa các tài sản kỹ thuật số bị cho là liên hệ với Iran, trong bối cảnh Tehran ngày càng sử dụng các giao dịch dựa trên tiền kỹ thuật số bitcoin để chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Bộ Tài chính đã phong tỏa gần 500 triệu USD tài sản tiền kỹ thuật số liên hệ với Iran, trong đó riêng tháng trước đã có khoảng 344 triệu USD bị đóng băng.

Dữ liệu từ một công ty chuyên theo dõi các mối đe dọa tài chính cho thấy Iran hiện có thể kiểm soát khoảng 7,7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Tehran gần đây đã triển khai một nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số dành cho các tàu hàng hoạt động qua eo biển Hormuz, với các khoản thanh toán được cho là thực hiện hoàn toàn bằng bitcoin.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính số cho rằng dù một số quốc gia đang tìm cách sử dụng tiền kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, các giao dịch blockchain (chuỗi khối) vẫn để lại nhiều dấu vết kỹ thuật số, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền.

Giám đốc điều hành công ty 250 Digital Asset Management, ông Chris Perkins nhận định tiền kỹ thuật số trên thực tế “dễ bị theo dõi hơn nhiều loại tài sản khác” do toàn bộ lịch sử giao dịch đều được lưu lại trên hệ thống blockchain.

Động thái siết chặt kiểm soát tiền kỹ thuật số diễn ra giữa lúc Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu quanh vấn đề eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Nhiều chuyên gia năng lượng cảnh báo nguy cơ gián đoạn kéo dài tại khu vực này có thể tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Liên quan đến tiến trình đàm phán với Iran, truyền thông Israel cho biết ngày 21/5, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm được cho là “căng thẳng." Sau cuộc trao đổi, ông Netanyahu bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Tehran và muốn nối lại chiến tranh.

Một quan chức Mỹ tiết lộ ông Trump đã thông báo với ông Netanyahu về kế hoạch xây dựng một ý định thư, văn kiện dự kiến được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày trong bối cảnh Qatar, Pakistan cùng một số bên trung gian khu vực đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran./.

