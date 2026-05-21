Triển khai xác thực sinh trắc học ngăn gian lận hóa đơn điện tử

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành thuế, góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Cục Thuế, việc triển khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật về xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Phạm vi áp dụng gồm, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật; đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối tượng thực hiện sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nêu tại điểm 1 công văn này (trừ trường hợp là người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 2 của hệ thống định danh và xác thực điện tử theo lộ trình thực hiện của cơ quan chức năng).

Cục Thuế cho biết để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, đồng thời đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Ngoài ra, thông tin người đại diện theo pháp luật trong dữ liệu đăng ký thuế phải khớp đúng với dữ liệu định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về quy trình thực hiện, khi cơ quan thuế tiếp nhận Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT), Cổng thông tin hóa đơn điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Sau khi người đại diện theo pháp luật hoàn thành xác thực sinh trắc học thành công trên ứng dụng, hệ thống sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ và gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký/thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy trình quản lý hóa đơn điện tử hiện hành.

Cục Thuế cho biết đã hoàn thành nâng cấp các hệ thống ứng dụng như eTax Mobile và Cổng thông tin hóa đơn điện tử để đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học trong quá trình đăng ký và thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế nắm rõ quy định, điều kiện thực hiện; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa dữ liệu định danh; hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, liên kết ứng dụng eTax Mobile với VNeID; đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai./.

