Iran nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ

Ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này.

Phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước, ông Baghaei nêu rõ: "Chúng tôi đã nhận được các quan điểm của phía Mỹ và chúng tôi hiện đang xem xét chúng. Sự hiện diện của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các thông điệp."

Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Trong khi đó, liên quan đến vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ, ngày 20/5, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Pakistan sau khi các nghi lễ chính của lễ hành hương Hajj kết thúc vào cuối tháng 5. Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Bên cạnh đó, Tư lệnh quân đội Pakistan có thể sẽ đến thăm Iran trong ngày 21/5 để thông báo về việc hoàn tất công tác soạn thảo bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để xây dựng một cơ chế nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Hãng truyền thông IRIB dẫn lời ông Baghaei nêu rõ Iran, trong khuôn khổ hợp tác với Oman và phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan, đang tìm cách xây dựng một cơ chế nhằm đảm bảo an ninh bền vững và ngăn chặn mọi mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia tại eo biển Hormuz.

Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định Tehran sẵn sàng xây dựng các quy định về hoạt động hàng hải an toàn trên cơ sở hợp tác với các quốc gia ven biển giáp eo biển Hormuz./.

