Thủ tướng Israel chỉ thị trục xuất những người của đoàn tàu viện trợ Gaza

Ngày 20/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir về cách xử lý những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud Flotilla, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh trục xuất những nhà hoạt động này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau khi ông Ben Gvir công bố một video về vụ việc, Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Cách mà Bộ trưởng Ben Gvir xử lý các nhà hoạt động của đoàn tàu viện trợ không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel."

Ông Netanyahu đồng thời cho biết đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng trục xuất những nhà hoạt động càng sớm càng tốt.

Nhà chức trách nước này cùng ngày 20/5 đã đưa những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud Flotilla cập cảng Ashdod, đồng thời di chuyển họ tới cơ sở giam giữ Ktzi’ot ở miền Nam nước này để tiến hành các thủ tục tiếp theo trước khi trục xuất.

Ngay trong buổi sáng, hai tàu chở những người bị bắt giữ đã cập cảng Ashdod dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng quân đội, cảnh sát, an ninh và kiểm soát xuất nhập cảnh Israel.

Khu vực cảng được phong tỏa nghiêm ngặt và đại diện ngoại giao của một số nước có công dân tham gia đoàn tàu không được phép vào bên trong để tiếp cận công dân của mình.

Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Israel đã gửi thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao liên quan về quy trình xử lý đối với những người tham gia đội tàu.

Theo thông báo, sau khi cập cảng Ashdod, toàn bộ những người bị bắt giữ sẽ phải trải qua các thủ tục đăng ký bắt buộc và xử lý hành chính trước khi được chuyển tới cơ sở giam giữ Ktzi’ot theo quyết định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Israel (PIBA) và theo lộ trình trục xuất được chỉ định.

Phía Israel cho biết mọi hoạt động thăm lãnh sự sẽ chỉ được thực hiện tại cơ sở giam giữ Ktzi’ot, cách cảng Ashdod khoảng 170 km, và phải được phối hợp trước với cơ quan chức năng sở tại.

Đến chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel tiếp tục thông báo rằng theo đề nghị của Cơ quan quản lý trại giam Israel (IPS), các cuộc gặp lãnh sự đối với những người bị tạm giữ sẽ được bố trí trong ngày 21/5. Tuy nhiên, do thời điểm này trùng với kỳ nghỉ lễ Shavuot của người Do Thái nên thời gian thăm gặp sẽ bị hạn chế.

Đội tàu Global Sumud Flotilla khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước nhằm tìm cách tiếp cận Dải Gaza để phản đối lệnh phong tỏa kéo dài gần hai thập niên của Israel đối với vùng lãnh thổ này. Israel cáo buộc chiến dịch trên chỉ nhằm phục vụ lực lượng Hamas và cho rằng lượng hàng viện trợ trên tàu chỉ mang tính biểu tượng.

Trong diễn biến liên quan, Israel cho biết Tòa án Tối cao nước này đã bác đơn kiến nghị tìm cách đình chỉ lệnh cấm của chính phủ đối với 37 tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài đang hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây.

Trong thông báo, Văn phòng báo chí chính phủ Israel nêu rõ Tòa án Tối cao đã gia hạn 30 ngày để các tổ chức này tuân thủ các quy trình sàng lọc mới, trong đó có việc nộp danh sách nhân viên, nếu không sẽ phải chấm dứt hoạt động.

Trước đó, các tổ chức, trong đó có Bác sỹ không biên giới (MSF), Oxfam, nhận được thông báo vào ngày 30/12/2025 rằng giấy phép đăng ký của họ tại Israel đã hết hạn và họ có 60 ngày để gia hạn bằng cách cung cấp danh sách các nhân viên người Palestine. Nếu không thực hiện, họ buộc phải ngừng hoạt động tại Gaza và Bờ Tây kể từ ngày 1/3.

Sau khi bị hủy giấy phép đăng ký tổ chức từ thiện tại Israel, các tổ chức phi chính phủ này đã gửi đơn kiến nghị lên Tòa án Tối cao thông qua Hiệp hội các Cơ quan Phát triển Quốc tế (AIDA)./.

