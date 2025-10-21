Liên hợp quốc: Viện trợ lương thực vào Gaza vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu

Ngày 21/10, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết nguồn cung lương thực vào Dải Gaza đã được tăng cường kể từ sau lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2.000 tấn/ngày.

Đáng lo ngại, hiện chưa có đường tiếp cận nào tới khu vực phía Bắc Gaza, nơi đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn WFP khu vực Trung Đông, bà Abeer Etefa, cho biết WFP hiện chỉ có thể chuyển hàng cứu trợ qua 2 cửa khẩu Kerem Shalom ở phía Nam và Kissufim ở trung tâm. Để đạt được quy mô cứu trợ cần thiết, WFP cần được tiếp cận tất cả các cửa khẩu hiện có.

Theo WFP, hiện có khoảng 750 tấn thực phẩm được đưa vào Gaza mỗi ngày, chỉ đáp ứng hơn 33% mục tiêu đề ra. Dù đã có một số chuyến hàng dinh dưỡng dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai đến được phía Bắc qua ngả phía Nam nhưng vẫn chưa có đoàn xe quy mô lớn nào tiếp cận được thành phố Gaza hay khu vực miền Bắc. Theo đánh giá của bà Etefa, "tình hình tại đây đang vô cùng nguy cấp.”

Tính đến nay đã có 530 xe tải của WFP vượt qua biên giới Gaza, mang theo hơn 6.700 tấn lương thực đủ để nuôi sống khoảng nửa triệu người trong 2 tuần.

WFP đã mở 26 điểm phân phối lương thực, tăng mạnh so với 5 điểm vào tuần trước nhưng còn cách rất xa con số cần thiết lập 145 điểm trên toàn Gaza. Phần lớn các điểm phân phối lương thực hiện nay tập trung ở phía Nam và trung tâm Gaza.

Trên thực tế, người dân Gaza vẫn giữ tâm lý lo sợ về khả năng gián đoạn nguồn cung, khiến họ phải dè dặt tiêu dùng và tích trữ thực phẩm. Một tín hiệu đáng mừng là từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chưa xảy ra bất kỳ trường hợp cướp bóc nào nhằm vào các đoàn xe cứu trợ. Việc phân phát lương thực tới người dân cũng được thực hiện một cách có tổ chức.

Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu của Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, để tránh xảy ra thảm họa nhân đạo quy mô lớn.

Trong khi đó, Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành cho biết chỉ có 980 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được phép vào Dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, thấp hơn nhiều so với con số 6.600 xe dự kiến.

Tính trung bình mỗi ngày chỉ có hơn 89 xe tải vào vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này kể từ khi Israel và Hamas ngừng bắn, không đạt mức 600 xe/ngày như kỳ vọng.

Trong diễn biến liên quan, chiều 21/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Israelvà dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu để thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội trong khu vực sau thỏa thuận ngừng bắn với Hamas ở Gaza.

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner và doanh nhân Steve Witkoff cũng đã đến Israel trước đó một ngày và có cuộc gặp với ông Netanyahu. Tại cuộc gặp, cả hai đặc phái viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Phó Tổng thống Vance từng đến Israel hồi tháng 6 nhằm thảo luận khả năng Mỹ tham gia các đợt không kích Iran.

Trong chuyến đi đó, ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà./.

