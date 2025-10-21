Xung đột Hamas-Israel: Cộng đồng quốc tế thảo luận các kế hoạch phục hồi Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Pháp và Đan Mạch để thảo luận những diễn biến ở Dải Gaza, cũng như các nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn và kế hoạch tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot và Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, ông Abdelatty nhấn mạnh tất cả các bên tham gia Thỏa thuận Sharm El-Sheikh cần phải tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.

Ông nêu rõ việc tôn trọng thỏa thuận là điều cần thiết để củng cố sự yên bình và hướng tới chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Gaza cũng như xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty đã nêu bật tầm quan trọng của việc cho phép các hoạt động cứu trợ nhân đạo được tiếp cận đầy đủ và không bị cản trở vào Gaza.

Trong các cuộc điện đàm, các ngoại trưởng cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về phục hồi sớm, tái thiết và phát triển Gaza, dự kiến do Cairo đăng cai tổ chức vào tháng 11/2025.

Ông Abdelatty kêu gọi các quốc gia châu Âu tham gia sự kiện này, nói rằng các nỗ lực tái thiết Gaza nên bắt đầu "càng sớm càng tốt" theo một khuôn khổ toàn diện nhằm bảo vệ các quyền của người Palestine.

Theo ông, kế hoạch này sẽ phù hợp với Kế hoạch chung Arập-Hồi giáo về phục hồi sớm và tái thiết Gaza, cũng như kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Các ngoại trưởng Pháp và Đan Mạch bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực ngoại giao của Ai Cập và sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Cairo trong công cuộc phục hồi và tái thiết Gaza, trong đó có việc chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về phục hồi sớm và tái thiết Gaza mà Ai Cập sẽ đăng cai tổ chức vào tháng tới.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 30/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị dự kiến quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, cũng như khu vực tư nhân để huy động sự hỗ trợ cho công cuộc tái thiết Gaza. Sự kiện này là một phần trong sáng kiến ngoại giao rộng lớn hơn của Cairo nhằm gắn cứu trợ nhân đạo với phát triển lâu dài trong khuôn khổ Arập-Hồi giáo thống nhất.

Ngoại trưởng Ai Cập cho biết hội nghị quốc tế về phục hồi sớm và tái thiết Gaza sẽ tập trung vào 3 giai đoạn chính, gồm phục hồi sớm, tái thiết và phát triển dài hạn.

Hội nghị sẽ thảo luận việc dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục các tiện ích, nhà ở tạm thời, cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và tái thiết cơ sở công nghiệp và năng lượng của Gaza, cũng như đảm bảo tất cả các kế hoạch đều bảo vệ quyền của người Palestine và ngăn chặn tình trạng di dời.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, kinh phí cho quá trình tái thiết Gaza có thể lên tới 70 tỷ USD.

Mặc dù giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đã được thực hiện phần lớn, nhưng tình hình thực tế vẫn còn rất phức tạp.

Sự chú ý của cộng đồng quốc tế hiện đang chuyển sang giai đoạn thứ hai, tập trung vào việc giải tán Hamas, đảm bảo Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và xác định quyền quản lý Gaza. Tuy nhiên, những lo ngại về sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn đã xuất hiện trong những ngày gần đây.

Mới đây nhất, theo Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng và 5 người bị thương do hỏa lực của Israel trong hai vụ việc riêng rẽ xảy ra ở phía Đông thành phố Gaza ngày 20/10.

Phong trào Hồi giáo Hamas cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định nhóm cam kết tuân thủ mọi điều khoản của thỏa thuận. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các vụ việc trên.

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, ngày 19/10 vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Hamas, sử dụng tên lửa chống tăng và súng trường, tại thành phố Rafah, phía Nam Gaza.

Hamas đã phủ nhận cáo buộc trên.

Đáp lại, IDF tiến hành các cuộc không kích và pháo kích trên khắp Gaza, khiến ít nhất 44 người Palestine thiệt mạng (theo số liệu của cơ quan y tế Gaza).

Cùng ngày, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, bày tỏ lo ngại các vụ tấn công và không kích. Theo đó, ông kêu gọi các bên tôn trọng cam kết ngừng bắn, đảm bảo tính mạng của thường dân và tránh mọi hành vi có nguy cơ leo thang thành hành động thù địch và làm suy yếu các hoạt động nhân đạo.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cùng ngày thông báo các đối tác đã nối lại hoạt động phân phát thực phẩm cho hàng nghìn gia đình tại các thành phố Deir al-Balah và Khan Younis.

Đây là lần đầu tiên công tác này được thực hiện thành công sau nhiều tháng gián đoạn. Văn phòng này cũng cho biết ngày 19/10, chính quyền Israel lần đầu tiên cho phép Liên hợp quốc triển khai các quan sát viên tại cửa khẩu Kissufim.

OCHA hoan nghênh động thái này có vai trò quan trọng đối với khâu giám sát hoạt động viện trợ nhân đạo./.

Căng thẳng Gaza leo thang, Israel và Mỹ nhóm họp giữa nguy cơ đổ vỡ ngừng bắn Sau vụ không kích tiêu diệt nhóm vũ trang ở miền Nam Gaza, Thủ tướng Netanyahu đã gặp hai đặc phái viên Mỹ nhằm thảo luận tình hình, trong khi nội các Israel tiếp tục chia rẽ về phản ứng quân sự.