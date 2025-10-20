Các bên tăng cường ngoại giao sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza bị lung lay

Các nỗ lực ngoại giao nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh tại Dải Gaza đang được đẩy mạnh, sau khi khu vực này hứng chịu loạt không kích khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận đình chiến có thể sụp đổ.

Ngày 20/10, lực lượng Israel nã pháo vào khu vực gần ranh giới “Đường Vàng” ở phía Đông Gaza, khiến ba người thiệt mạng.

Quân đội Israel cho biết hành động này nhằm đáp trả các tay súng Palestine vượt qua ranh giới và đe dọa binh sỹ Israel.

Trước đó, ngày 19/10, Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích trên khắp Gaza sau khi cáo buộc Hamas phóng tên lửa chống tăng từ Rafah, khiến hai binh sỹ thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố các thành viên Hamas vẫn ẩn náu ở phía Đông “Đường Vàng” phải rút lui ngay lập tức, nếu không sẽ “bị tấn công mà không có cảnh báo.”

Quan chức này nói rằng việc bảo vệ binh sỹ Israel là “ưu tiên hàng đầu,” đồng thời quy trách nhiệm cho Hamas nếu bạo lực tiếp diễn.

Về phần mình, Hamas bác bỏ cáo buộc tấn công, cho rằng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 và khiến ít nhất 46 người Palestine thiệt mạng.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các nhà trung gian gồm Mỹ, Ai Cập và Qatar đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn.

Một phái đoàn Hamas do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu sẽ gặp các quan chức Qatar và Ai Cập tại Cairo trong ngày 20/10 để thảo luận việc thực thi thỏa thuận và tìm giải pháp thành lập cơ quan kỹ trị quản lý Gaza.

Cùng ngày, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, nhằm thúc đẩy Israel và Hamas quay lại thực hiện kế hoạch ngừng bắn sau loạt bạo lực cuối tuần qua đe dọa phá vỡ thỏa thuận vừa tròn một tuần tuổi.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 21/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn, khẳng định lệnh ngừng bắn “vẫn có hiệu lực” và bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Hamas “không trực tiếp chỉ đạo” các vụ vi phạm.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định với việc giai đoạn đầu của thỏa thuận liên tục bị gián đoạn bởi những vụ đụng độ mới, chưa rõ Washington có thể duy trì sức ép và đà tiến nhằm chấm dứt xung đột hay không.

Theo thỏa thuận ký ngày 10/10 với sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, Hamas đã trả tự do cho toàn bộ 20 con tin còn sống, đổi lấy việc Israel phóng thích hơn 1.900 tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 16 thi thể con tin Israel được cho là ở Gaza, trong đó sáu thi thể có thể được trao trả sớm.

Khi tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân Gaza bày tỏ lo ngại chiến sự có thể tái bùng phát. “Chúng tôi đã nghĩ rằng hòa bình đang đến gần, nhưng những gì xảy ra khiến tất cả lại sợ hãi,” một người dân ở thành phố Gaza chia sẻ./.

