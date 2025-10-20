Tổng thống Mỹ lạc quan về triển vọng ngừng bắn tại Gaza

Tel Aviv dẫn nguồn báo Times of Israel ngày 20/10, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giới lãnh đạo Hamas không liên quan đến vụ tấn công chết người nhằm vào quân đội Israel ở phía Nam Dải Gaza một ngày trước đó, thay vào đó đổ lỗi cho “một số phiến quân bên trong khu vực.”

Mặc dù vậy, ông Trump cũng khẳng định: “Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện sẽ được xử lý đúng đắn. Sẽ được xử lý một cách cứng rắn, nhưng đúng mực.”

Liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể đồng thời là cố vấn của ông Jared Kushner đều đánh giá Hamas thực sự đang tìm kiếm thi thể của các con tin đã chết và không cố ý kéo dài quá trình đưa họ trở về Israel.

Ông Kushner đã kêu gọi Israel hỗ trợ người Palestine: “Thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn truyền tải tới giới lãnh đạo Israel hiện nay là, khi chiến tranh đã kết thúc, nếu muốn Israel hòa nhập với Trung Đông rộng lớn hơn, các bạn phải tìm cách giúp người dân Palestine phát triển và làm tốt hơn.”

Ông Kushner khẳng định Mỹ “tập trung vào việc tạo ra một môi trường an ninh chung và cơ hội kinh tế cho người Israel và người Palestine để họ có thể chung sống lâu dài bên cạnh nhau.”

Về vấn đề thành lập Nhà nước Palestine, ông Kushner cho biết: “Dù cuối cùng bạn gọi nó là gì, chúng tôi sẽ để người Palestine tự quyết định điều đó.”

Trước đó, ngày 13/10, lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ ký được tổ chức trong một hội nghị thượng đỉnh được đồng chủ trì bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Donald Trump, quy tụ hơn 20 quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/10 tại Sharm El-Sheikh khi gặp ông al-Sisi, Tổng thống Trump đã ca ngợi người đồng cấp Ai Cập, cho rằng ông al-Sisi đóng vai trò quan trọng trong đàm phán với Hamas.

Phát biểu với báo giới khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Sharm El-Sheikh, Tổng thống Trump nói ông Sisi "đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề Hamas.

Thực tế, vị tướng đang ngồi đây có vai trò rất quan trọng vì Hamas tôn trọng đất nước này, và họ tôn trọng giới lãnh đạo Ai Cập. Do đó, ông ấy đóng vai trò rất quan trọng, tôi đánh giá rất cao điều đó"./.

