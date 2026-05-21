Israel bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động trong đoàn tàu tới Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 21/5, Israel bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động quốc tế bị nước này bắt giữ trong chiến dịch chặn đoàn tàu Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza.

Việc trục xuất được tiến hành trong bối cảnh nhiều nước đẩy mạnh nỗ lực đưa công dân về nước.

Tổ chức nhân quyền Adalah cho biết toàn bộ các nhà hoạt động bị giam tại nhà tù Ketziot đã được trả tự do để chuẩn bị trục xuất, ngoại trừ nhà hoạt động Zohar Regev người Israel sẽ phải ra điều trần tại tòa trong ngày hôm nay.

Phần lớn các nhà hoạt động đang được chuyển tới sân bay Ramon ở miền Nam Israel để lên các chuyến bay rời khỏi nước này, trong khi 4 người khác đã xuất cảnh qua sân bay Ben Gurion.

Cũng theo tổ chức trên, đội ngũ luật sư của họ đang theo dõi toàn bộ tiến trình trục xuất để bảo đảm các nhà hoạt động được đi mà không bị trì hoãn.

Trong thông báo liên quan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đã điều các chuyến bay đặc biệt tới sân bay Ramon để đưa công dân nước này cùng một số nhà hoạt động nước ngoài về nước.

Ông Fidan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi công dân và duy trì hỗ trợ nhân đạo đối với người Palestine tại Gaza.

Bộ Ngoại giao Jordan cũng xác nhận 2 công dân nước này tham gia đoàn tàu đã trở về nước.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha thông báo khoảng 44 nhà hoạt động người Tây Ban Nha dự kiến rời Israel trong chiều 21/5.

Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn thông báo của Trung tâm Chỉ huy Sumud Nusantara (SNCC) nêu rõ 29 công dân nước này trên đoàn tàu Global Sumud Flotilla đã được Israel trả tự do và dự kiến về nước ngày 24/5.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã hoàn tất công tác kiểm soát đoàn tàu Global Sumud Flotilla trong ngày 20/5.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết đoàn tàu có khoảng 430 nhà hoạt động. Đoàn tàu bị lực lượng đặc nhiệm hải quân Shayetet 13 và Shayetet 3 chặn giữ gần Cộng hòa Cyprus, cách xa lãnh hải Israel, và sau đó các nhà hoạt động trên đoàn tàu đã được đưa về cảng Ashdod làm thủ tục trục xuất./.

