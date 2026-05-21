Ukraine tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Belarus

Ngày 21/5, Ukraine cho biết nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực biên giới giáp Belarus.



Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các đơn vị của cơ quan này và quân đội đang “thực hiện một loạt các biện pháp an ninh tăng cường toàn diện tại các khu vực phía Bắc của đất nước.”

Các biện pháp này bao gồm việc tăng cường kiểm tra và kiểm soát đối với cá nhân và tài sản, nhằm ngăn chặn bất kỳ rủi ro an ninh nào có thể xảy ra.



Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã đề xuất trao cho Ukraine cơ chế “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đưa Kiev xích lại gần hơn với EU trong bối cảnh tiến trình gia nhập còn kéo dài.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhà lãnh đạo Đức kỳ vọng đây sẽ là giải pháp chính trị giúp Ukraine sớm gắn kết thực chất và ngay lập tức với các thể chế cốt lõi của EU, mà không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán gia nhập đang diễn ra.

Ông cho rằng cơ chế này có thể triển khai mà không cần sửa đổi các hiệp ước hiện hành của EU, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là “sự đồng thuận chính trị mạnh mẽ” từ các nước thành viên.



Đề xuất trên được nêu trong bức thư gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Tổng thống CH Cyprus Nikos Christodoulides - quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Đề xuất nêu rõ với cơ chế “thành viên liên kết”, Ukraine có thể cử đại diện tham gia Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu, song không phụ trách lĩnh vực cụ thể và cũng không có quyền biểu quyết.

Về tài chính, Kiev sẽ chưa phải áp dụng đầy đủ các quy định ngân sách của EU ngay lập tức, mà thực hiện theo lộ trình phù hợp với tiến độ đàm phán gia nhập.



Đáng chú ý, đề xuất cũng yêu cầu Ukraine phối hợp chặt chẽ với Chính sách Đối ngoại và An ninh chung của EU, trong đó có việc áp dụng Điều 42.7 về sự tương trợ lẫn nhau. Ông Merz cho rằng đây có thể xem như một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Đức, sáng kiến của Thủ tướng Merz nhằm tạo thêm động lực cho tiến trình mở rộng EU, không chỉ với Ukraine mà còn với các quốc gia ứng viên khác, đặc biệt ở khu vực Tây Balkan.

Trong thư, ông nhấn mạnh EU cần những giải pháp mang tính đột phá cho các quốc gia ứng viên đã chuẩn bị trong thời gian dài, qua đó thúc đẩy nhanh hơn tiến trình gia nhập của họ./.

