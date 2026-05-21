EU chưa nhất trí về thỏa thuận trục xuất người di cư

Ngày 21/5, Nghị viện châu Âu cho biết các nhà lập pháp và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận về kế hoạch cải cách di cư nhằm lập "trung tâm trục xuất" bên ngoài khối.

Theo đó, vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới.



Các nước thành viên và nghị sĩ EU đều nhất trí với nội dung cốt lõi trong kế hoạch siết chặt quy định di cư, hướng tới cải thiện hệ thống hồi hương và đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, những bất đồng về lộ trình triển khai đã ngăn cản hai bên đi đến thống nhất về thỏa thuận cuối cùng để triển khai gói cải cách. Trong một tuyên bố, Nghị viện châu Âu nêu rõ các bên đã thảo luận kỹ lưỡng và nhất trí tạm thời với tất cả các vấn đề chính trị còn tồn đọng, ngoại trừ Điều 52 liên quan đến thời điểm bắt đầu áp dụng.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nếu kế hoạch được chấp thuận, EU sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với những đối tượng bị coi là mối đe dọa an ninh, cùng với khả năng giam giữ và ban hành lệnh cấm nhập cảnh dài hạn.

Kế hoạch này cũng bao gồm các hình phạt đối với những người không hợp tác và trao quyền khám xét nhà ở cho lực lượng chức năng.

Dự luật cũng sẽ trao cho các quốc gia quyền lựa chọn gửi những người đã nhận lệnh trục xuất khỏi lãnh thổ EU đến các "trung tâm trục xuất" đặt bên ngoài khối. Bộ trưởng di trú của các nước đã gọi đây là một "giải pháp sáng tạo" cho những thách thức di trú của liên minh.



Đức và Hà Lan muốn có các kế hoạch xây dựng trung tâm này sẵn sàng vào cuối năm 2026. Italy trước đó đã xây dựng các trung tâm tại Albania để xử lý hồ sơ và trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối, mặc dù các kế hoạch của Rome vẫn đang bị sa lầy vào những rắc rối pháp lý.



Những người ủng hộ kế hoạch lập luận rằng để có một hệ thống di trú vận hành hiệu quả, phản trục xuất những người không có quyền lưu trú trong khối.

Cao ủy phụ trách nội vụ và di trú Magnus Brunner khẳng định: "Các quy định mới sẽ giúp chúng ta kiểm soát chặt chẽ hơn những ai có thể đến EU, những ai được phép ở lại và những ai bắt buộc phải rời đi. Đây là điều mà các công dân EU kỳ vọng và là điều chúng ta phải thực hiện."



Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ (NGO) cảnh báo các trung tâm này có nguy cơ biến thành những trại giam giữ ngoài khơi vô luật pháp.

Bà Imogen Sudbery, Giám đốc điều hành tổ chức NGO Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) tại Bỉ, nhận định việc thiếu chi tiết về vị trí đặt các trung tâm này và ai sẽ là người giám sát "có nguy cơ mở đường cho các hành vi lạm dụng quyền lực, vi phạm nhân quyền và thậm chí gây ra tình trạng hỗn loạn hơn nữa tại các biên giới của châu Âu."



Theo số liệu do Ủy ban châu Âu viện dẫn, tỷ lệ người xin tị nạn bị từ chối thực tế đã rời khỏi EU hiện chỉ dao động quanh mức 20%, thấp hơn con số 25% do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) đưa ra gần đây.



Nếu kế hoạch được thông qua, văn bản này vẫn sẽ cần sự phê chuẩn chính thức từ cả Hội đồng và Nghị viện EU./.

Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư Tuyên bố là một bước quan trọng để thúc đẩy sự an toàn của người dân và các quyền cơ bản, đồng thời cũng củng cố cách tiếp cận về một chính sách di cư công bằng và kiên quyết tại châu Âu.

​

​