Di cư ròng của Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 21/5, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS), số lượng người nhập cư ròng vào nước này trong năm 2025 là 171.000 người, mức thấp nhất kể từ năm 2012, ngoại trừ trong giai đoạn đại dịch COVID-19.



Với số liệu cập nhật này, số lượng người nhập cư ròng của năm 2025 đã giảm khoảng 50% so với con số 331.000 người của năm 2024 và giảm mạnh so với mức đỉnh điểm là 944.000 người được ghi nhận trong 12 tháng tính đến tháng 3/2023.



Theo ONS, nguyên nhân chính dẫn đến nhập cư ròng sụt giảm là do số lượng công dân ngoài EU đến Anh vì lý do công việc giảm 47% trong năm 2025.

Trong năm vừa qua, Anh đã tiếp nhận tổng cộng 813.000 người nhập cư dài hạn trong khi 642.000 người rời khỏi nước này. Bên cạnh đó, trong cùng kỳ đã có 246.000 công dân Anh rời khỏi đất nước để chuyển sang sinh sống ở các quốc gia khác, trong khi đã có 110.000 người Anh trở về nước.



Cùng ngày, Bộ Nội vụ Anh đã công bố số liệu về người tị nạn trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026 cho thấy trong thời gian này đã có 39.271 người di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ, tăng 3% so với con số 38.023 người của 12 tháng trước đó, nhưng thấp hơn mức đỉnh điểm 45.774 người đạt được trong năm 2022.



Số liệu nhập cư của Anh cũng cho thấy một số dấu hiệu tích cực liên quan đến vấn đề di cư trái phép. Theo đó, trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026, Anh đang xử lý đơn xin tị nạn của 93.525 người, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Số người xin tị nạn được bố trí trong các khách sạn tị nạn để chờ xét cấp quyền tị nạn đã giảm xuống còn 20.885 người, giảm so với 30.657 người vào tháng 12/2025 và giảm mạnh so với mức đỉnh là khoảng 56.000 người vào tháng 9/2023.



Phát biểu trước thông tin mới này, Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết Anh luôn chào đón những người di cư đóng góp cho đất nước này và mong muốn mọi người có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây.

Tuy nhiên, nước Anh cần phải khôi phục trật tự và kiểm soát biên giới của mình.

Để thực hiện điều đó, Bộ trưởng Nội vụ đang giới thiệu một hệ thống kiểm soát nhập cư dựa trên kỹ năng, theo đó những người có đóng góp cho xã hội Anh sẽ được ghi nhận, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc của Anh vào lao động nước ngoài giá rẻ./.

