NATO: Việc Mỹ điều chỉnh lực lượng tại châu Âu nằm trong kế hoạch dự báo trước

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte ngày 21/5 tuyên bố việc Mỹ điều chỉnh lực lượng quân sự tại châu Âu sẽ được thực hiện theo lộ trình có trật tự và không làm suy giảm năng lực phòng thủ của liên minh.

Phát biểu với báo giới, ông Rutte nhấn mạnh việc cắt giảm từ 4.000-5.000 binh sỹ chủ yếu liên quan đến lực lượng luân phiên và không ảnh hưởng đến các kế hoạch phòng thủ của NATO.

Ông cho biết: “Đây là các lực lượng luân chuyển, không tác động đến kế hoạch phòng thủ của NATO.”

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại tại châu Âu về khả năng Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự tại lục địa này.

Một số thông tin gần đây cho rằng chính quyền Mỹ cân nhắc rút một phần lực lượng khỏi Đức và điều chỉnh triển khai tại Ba Lan. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ sau đó đã làm rõ rằng một số kế hoạch chỉ bị trì hoãn, chưa bị hủy bỏ.

Theo các nguồn tin quốc phòng, các điều chỉnh này nằm trong quá trình tái cân bằng chiến lược toàn cầu của Mỹ, vốn đã được thảo luận trong nhiều năm, trong đó ưu tiên chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. NATO cũng thừa nhận xu hướng điều chỉnh này là đã được dự báo trước.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc giảm hiện diện quân sự tại châu Âu sẽ đưa quy mô lực lượng trở về mức tương đương năm 2021, trước thời điểm xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Hiện Mỹ đang giảm số lượng các lữ đoàn chiến đấu tại châu Âu, đồng thời xem xét lại cơ cấu triển khai lực lượng theo hướng linh hoạt hơn.

Người đứng đầu NATO khẳng định việc điều chỉnh này được thực hiện trong khuôn khổ tham vấn giữa Mỹ và các đồng minh, đồng thời gắn với việc các nước châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh đây là hoạt động bình thường trong quản lý liên minh và không làm thay đổi cam kết an ninh chung.

Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng việc điều chỉnh lực lượng phản ánh xu hướng lâu dài của Mỹ trong việc tái định vị chiến lược toàn cầu, dù các quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng tranh luận về mức độ cam kết của Washington đối với NATO.

Hiện NATO và Mỹ tiếp tục duy trì tham vấn về mô hình lực lượng và đóng góp quân sự trong các tình huống khủng hoảng, dự kiến được thảo luận tại các cuộc họp quốc phòng sắp tới./.

