Mô hình Bắc Âu gợi mở hướng phát triển nhân lực cho Việt Nam

Ngày 21/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại Bắc Âu (NordCham) Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị, tổ chức Hội nghị làm việc theo phong cách Bắc Âu 2026 - Work the Nordic Way 2026, xoay quanh chủ đề “Vai trò lãnh đạo của các nước Bắc Âu trong một Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.”

Đây là hội nghị hàng đầu về xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Hội nghị năm nay quy tụ cộng đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự, nhà sáng lập và tài năng trẻ tham gia các phiên thảo luận hữu ích và gian hàng giới thiệu thương hiệu nhà tuyển dụng.

Trong đó, nhiều diễn giả đã tập trung chia sẻ hàng loạt vấn đề nổi bật như: quản lý tổ chức trong thời kỳ biến đổi kinh tế nhanh chóng, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong môi trường làm việc, xây dựng đội ngũ hiệu suất cao và chiến lược phát triển nhân tài trong những ngành công nghiệp cạnh tranh toàn cầu.

Chuyên gia giới thiệu cổng thông tin thương hiệu nhà tuyển dụng. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, bằng cách chuyển đổi các nguyên tắc Bắc Âu thành nền tảng của hệ thống, cấu trúc và khả năng lãnh đạo… sẽ tạo ra những kết quả có thể đo lường, góp phần củng cố năng lực và tính bền vững của nguồn nhân lực Việt Nam trong dài hạn.

Cùng với đó, chuyên gia cũng cung cấp những hiểu biết thực tiễn về văn hóa nơi làm việc Bắc Âu và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam cho biết, Work the Nordic Way hướng đến xây dựng một cộng đồng gồm những người yêu mến Việt Nam và các nước Bắc Âu. Trong đó, hệ sinh thái với cựu sinh viên, đối tác, nhà đổi mới, lãnh đạo và nhà lãnh đạo tương lai, có thể xây dựng những nơi làm việc để nguồn nhân lực không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ.

Hội nghị thu hút doanh nghiệp, nhà tuyển dụng Bắc Âu giới thiệu thương hiệu. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

NordCham Việt Nam là phòng thương mại hàng đầu đại diện cho các công ty Bắc Âu tại Việt Nam, gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển.

Với 27 năm hoạt động, NordCham Việt Nam đã và đang thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững, đổi mới sáng tạo và phát triển mở rộng giữa khu vực Bắc Âu và Việt Nam.

Còn ông H.E Pekka Voutilainen, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam chia sẻ, nền kinh tế Việt Nam đang bứt tốc, mang lại cơ hội không chỉ cho doanh nghiệp nội địa, mà còn có doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp Phần Lan có mặt tại Việt Nam và không ngừng nỗ lực phát triển bền vững, cũng như thu hút nhân tài tại chỗ.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, những tổ chức, doanh nghiệp bền vững nổi bật là đơn vị vừa phải đầu tư vào chiến lược và công nghệ, vừa cải thiện phương thức làm việc, hợp tác và lãnh đạo nhân viên. Vì ngày nay, lãnh đạo không chỉ đơn thuần là quản lý con người, mà còn là những phương thức làm việc sao cho hiệu quả và thực sự được phát huy được nguồn nhân lực./.

