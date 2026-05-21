Ireland đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại ngành sữa tại Việt Nam

Nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam, Bord Bia (Ủy ban Thực phẩm Ireland) - cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Nông nghiệp Ireland - đang triển khai một chiến dịch xúc tiến thương mại trong tháng 5 này tại Việt Nam.

Hoạt động trọng tâm của chiến dịch sẽ là việc tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm Sữa tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 28-31/5 tại Hà Nội.

Bà Lorna Allen, Giám Đốc Thị trường Đông Nam Á của Bord Bia cho biết, sự kiện này đánh dấu việc hoàn thành năm đầu tiên trong chiến dịch ba năm quảng bá sữa châu Âu từ Ireland tại thị trường Việt Nam.

Sau chuỗi sự kiện này, Bord Bia dự kiến tổ chức một chuyến tham quan thực tế tại Ireland vào tháng 6 để các đối tác Việt Nam tìm hiểu trực tiếp về mô hình sản xuất và nghiên cứu (R&D) của quốc gia này.

Trước đó, vào ngày 12/5, Bord Bia tham dự Hội thảo chuyên sâu với chủ đề "Sữa Châu Âu từ Ireland," diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 50 đại diện đến từ các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam.

Tại sự kiện này, đại diện ngoại giao Ireland nhấn mạnh cam kết của chính phủ nước này trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và cung ứng nguồn nguyên liệu nông sản chất lượng cao cho Việt Nam.

Bord Bia là cơ quan chính phủ thuộc Bộ Nông nghiệp Ireland, chịu trách nhiệm phát triển các thị trường mới và quảng bá các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp của Ireland trên toàn thế giới.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa năm 2025 của Việt Nam đạt 1,44 tỷ USD, tăng 27,3% so với năm trước đó. Các thị trường cung cấp chủ yếu gồm New Zealand, Mỹ, Australia, Ireland và Đức; trong đó, nhập khẩu lớn nhất là từ New Zealand với 438 triệu USD, chiếm 30,5% tổng kim ngạch và tăng 50,7% so với năm 2024.

Tiếp theo là nguồn cung từ các nước EU đạt 365,45 triệu USD, chiếm 25,4% (tăng 47,3%) và thị trường ASEAN đạt 174,3 triệu USD, chiếm 12,1% (tăng 2,7%). Kết quả này cho thấy Việt Nam tiếp tục là một thị trường có mức tăng trưởng ổn định đối với các đối tác quốc tế, trong đó có EU và Ireland.

Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, ngành sữa Việt Nam vẫn còn nhiều không gian phát triển. Số liệu từ IMARC Group cho biết quy mô thị trường sữa Việt Nam đạt 5,71 tỷ USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt 13,37 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 9,5% giai đoạn 2025-2033.

Hiện tại, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam đạt khoảng 27 lít/năm và được dự báo tăng trưởng từ 7-8% mỗi năm. Mức tiêu thụ này hiện vẫn thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan (35 lít), Singapore (45 lít) hay các nước châu Âu (80-100 lít), cho thấy xu hướng tiêu thụ mặt hàng này sẽ còn tiếp tục thay đổi khi thu nhập và nhận thức về dinh dưỡng của người dân được nâng cao./.

