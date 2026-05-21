Ngày 20/5, Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Bryan Bedford cho biết Công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Theo ông Bedford, ông đã gặp Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell, người đã thông báo cho ông về mục tiêu trên. Giám đốc FAA nhấn mạnh tầm nhìn 5 năm để SpaceX đạt được 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm.

Phát biểu tại một diễn đàn, ông Bedford lưu ý rằng ông không coi FAA là yếu tố hạn chế việc tăng tần suất phóng tàu vũ trụ hiện nay.

Mục tiêu trên trùng với việc công bố bản cáo bạch niêm yết của SpaceX cùng ngày. Bản cáo bạch này được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên SpaceX công khai kết quả tài chính chi tiết trong lịch sử 24 năm của công ty này, theo đó SpaceX đã tạo ra doanh thu 18,7 tỷ USD vào năm 2025 và bị thua lỗ hoạt động 2,6 tỷ USD khi đầu tư vào việc phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù SpaceX không chính thức tiết lộ tổng số vốn mà công ty trên dự định huy động hoặc việc định giá thị trường mục tiêu khi niêm yết, song các nguồn tin truyền thông Mỹ cho biết công ty này hy vọng sẽ huy động được khoảng 75 tỷ USD và nhắm đến mức định giá thị trường mục tiêu lên tới 1.750 tỷ USD./.

