Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040. Kế hoạch này nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức công bố mới đây.



Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó.

Đây được xem là bước đi nhằm hiện thực hóa thỏa thuận liên minh giữa hai đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), với mục tiêu khẳng định vai trò tiên phong của Đức trong lĩnh vực nhiệt hạch theo tinh thần “lò phản ứng nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới phải được đặt tại Đức.”



Trước đó, Bộ Nghiên cứu và Bộ Kinh tế Đức thông báo nước này đã tham gia Các dự án quan trọng mang lại lợi ích chung cho châu Âu (IPCEI) nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ nhiệt hạch.

Bộ trưởng Nghiên cứu Dorothee Bär nhấn mạnh việc tham gia IPCEI sẽ mở đường cho nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche nói rõ năng lượng nhiệt hạch không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đã trở thành “nhiệm vụ chiến lược” giúp kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp khởi nghiệp và ngành công nghiệp.



Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống vận hành theo nguyên lý phân hạch, công nghệ điện nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch khi các hạt nhân nguyên tử hợp nhất với nhau trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao.

Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiều thập kỷ qua, các chương trình nghiên cứu ứng dụng nhiệt hạch đã được triển khai trên toàn cầu, trong đó có hệ thống thử nghiệm Wendelstein 7-X do Viện Vật lý Plasma Max Planck vận hành tại Greifswald thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern.



Trong nhiệm kỳ hiện nay, Chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro (khoảng 2,78 tỷ USD) để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.

Bên cạnh đó, Bộ Nghiên cứu công bố lộ trình cùng các mục tiêu cụ thể đối với nhiều công nghệ chiến lược khác như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, vi điện tử, công nghệ sinh học và các giải pháp giao thông trung hòa khí hậu./.

