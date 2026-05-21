Bác Hồ là nguồn cảm hứng cho các nhà Cộng sản Hy Lạp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã trang trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tham dự chương trình có ông Seretakis Nikos, Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Hy Lạp; ông Aramis Fuente Hernandez, Đại sứ Cuba tại Hy Lạp; cùng khoảng 50 đại biểu là bạn bè Hy Lạp, đại diện kiều bào ở sở tại và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, cống hiến xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Di sản Người để lại không chỉ là nền độc lập dân tộc, mà còn là một kho tàng tư tưởng, đạo đức, văn hóa, phong cách cao đẹp, là biểu tượng khí phách của ý chí tự cường.



Tại cuộc tọa đàm, ông Seretakis Nikos - Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Hy Lạp - đã có bài phát biểu toàn diện, sâu sắc, thể hiện lòng kính trọng và đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi trong công cuộc kháng chiến, chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Trong lòng bạn bè quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà quốc tế vô sản, nhà ngoại giao tài ba, coi trọng quan hệ với Đảng cộng sản ở các nước và phát triển chủ nghĩa quốc tế vô sản.



Theo ông Nikos, Bác Hồ còn là một nhà văn hóa kiệt xuất với nhiều tác phẩm thơ ca được sáng tác trong điều kiện bị cầm tù khắc nghiệt, như tập thơ “Nhật ký trong tù.”

Một số bài trong tập thơ đã được nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Hans Werner Henze phổ nhạc và trình diễn tại một số nước châu Âu và Hy Lạp.

Không chỉ vậy, Bác Hồ còn là nguồn cảm hứng cho các nhà cộng sản Hy Lạp, với “Bài ca Hồ Chí Minh” được một nhà cộng sản nữ Hy Lạp sáng tác và lưu truyền, minh chứng cho tình cảm của người dân Hy Lạp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Lời bài hát đầy xúc động và hùng tráng ấy cũng đã được nhắc đến tại buổi tọa đàm:



“Biển động dữ dội, sóng cao bất ngờ

Bác Hồ chiến đấu ở Đông Dương

Truy đuổi thù trong, giặc ngoài

Bác Hồ chiến đấu ở Đông Dương”



Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Cuba Aramis Fuente Hernandez nhấn mạnh tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ ở Việt Nam mà còn mang tính quốc tế, gắn với sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đại sứ nhắc đến tình cảm tốt đẹp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro, về tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Cuba.



Nhiều ý kiến phát biểu của bạn bè Hy Lạp thể hiện sự ngưỡng mộ và đánh giá cao cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã có những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trong thời gian qua.



Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp, bà Sarantidou Foteiini Nguyễn Thị Tuyết phát biểu bày tỏ niềm tự hào và thể hiện tình cảm sâu sắc của kiều bào dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã phối hợp với sở tại tổ chức các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để bạn bè Hy Lạp và quốc tế hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của tư tưởng và những cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Năm 2025, trong khuôn khổ Tuần lễ phim Việt Nam tại Hy Lạp, Đại sứ quán đã phối hợp với New Star Cinema tổ chức ngày phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cho ra mắt sách dịch ra tiếng Hy Lạp về tiểu sử của Bác. Hiện cuốn sách thứ hai về Bác đang trong quá trình biên dịch.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đang làm việc với thành phố Edessa về việc đặt tượng tôn vinh Bác Hồ tại thư viện thành phố.

Trong tháng 6 tới, tại thủ đô Athens sẽ diễn ra triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các đối tác Hy Lạp tổ chức./.

