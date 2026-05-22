Việt Nam chào đón các đối tác Italy hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, nhận lời mời của Chủ tịch Liên đoàn các ngành nghề Italy (Confprofessioni) Marco Natali, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Quốc tế thường niên lần thứ 4 (AIM2026) do Confprofessioni và Hiệp hội các chuyên gia về quốc tế hóa (APRI International) tổ chức.

Tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Anh khẳng định Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới hướng tới tự chủ chiến lược, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời là trung tâm sản xuất và logistics chiến lược của ASEAN.

Với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 8 tỷ USD, Italy tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU.

Đại sứ nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước sở hữu tính bổ trợ chiến lược sâu sắc khi Italy có thế mạnh về công nghệ, thiết kế toàn cầu, còn Việt Nam có thế mạnh sản xuất và khả năng kết nối thị trường rộng lớn trong khu vực ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam sẵn sàng chào đón các đối tác Italy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng xanh và đào tạo nghề.

Đến nay, sự hiện diện thành công của các tập đoàn hàng đầu Italy tại Việt Nam như Leonardo, Fincantieri và Piaggio nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ các định chế tài chính, bảo hiểm lớn, như SIMEST, SACE, ICE...

Ngoài ra, cam kết tài chính 500 triệu euro của Italy dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) đã mở ra cơ hội hợp tác lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Rome luôn sẵn sàng thúc đẩy, hỗ trợ các đối tác Italy hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thiết thực với Việt Nam, đặc biệt chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp và chuyên gia Italia dự kiến sang thăm Việt Nam vào tháng 11 tới.

AIM2026 là hội nghị quốc tế uy tín, với vai trò như một diễn đàn kết nối các ý tưởng, chiến lược và sáng kiến hợp tác nhằm thúc đẩy chương trình phát triển xuất khẩu của Italy.

Nhiều quan chức cấp cao chính phủ Italy như Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và Bộ trưởng Nông nghiệp Francesco Lollobrigida đã tham dự và phát biểu tại hội nghị./.

