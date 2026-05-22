Giá dầu thô giảm 2% do triển vọng mơ hồ về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Giá dầu thô thế giới đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào ngày 21/5, trước khi chốt phiên giảm khoảng 2%, do những bất ổn xung quanh triển vọng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,44 USD, hay 2,3%, xuống 102,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa ở mức 96,35 USD/thùng, giảm 1,9 USD, hay 1,9%. Cả hai mức giá đóng cửa này đều là mức thấp nhất trong gần hai tuần qua.

Giá dầu liên tục trồi sụt thất thường trong suốt phiên này. Trước đó trong cùng phiên, giá dầu từng có lúc tăng mạnh tới 4% sau khi có thông tin cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran đã ban hành một chỉ thị làm dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến.

Đà tăng tốc mạnh hơn sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định rằng hệ thống thu phí đề xuất tại eo biển Hormuz sẽ khiến việc đạt được một thỏa thuận ngoại giao trở nên bất khả thi.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó đã thu hẹp đà tăng khi ông bổ sung rằng các quan chức từ Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải, sẽ tới Iran để tiến hành đàm phán.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích tại ngân hàng ING lưu ý rằng thị trường đã nhiều lần rơi vào tình cảnh tương tự trước đây và cuối cùng đều dẫn đến thất vọng.

Họ dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 104 USD/thùng trong quý hiện tại. Ngân hàng UBS cùng ngày cũng nâng dự báo giá dầu thêm 10 USD/thùng, theo đó giá dầu Brent sẽ ở mức 105 USD/thùng và dầu WTI ở mức 97 USD/thùng vào tháng 9.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, ngày 21/6 nhận định rằng việc bắt đầu giai đoạn cao điểm tiêu thụ nhiên liệu mùa Hè, kết hợp với tình trạng thiếu hụt nguồn xuất khẩu dầu mới từ Trung Đông và các kho dự trữ đang cạn kiệt, có thể đẩy thị trường dầu mỏ vào "vùng báo động đỏ" trong giai đoạn tháng 7-8.

Ông Sultan Al Jaber, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho rằng ngay cả khi cuộc xung đột Trung Đông kết thúc vào lúc này, dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz cũng không thể khôi phục hoàn toàn trước quý I hoặc quý II của năm 2027./.

