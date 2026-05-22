Kinh tế

Kinh doanh

Ai Cập phát hiện mỏ dầu và khí lớn nhất trong 15 năm qua ở sa mạc phía Tây

Ước tính ban đầu cho thấy mỏ dầu khí lớn được phát hiện ở sa mạc phía Tây của Ai Cập có trữ lượng khoảng 9 tỷ m3 khí đốt, cùng với 10 triệu thùng condensate và dầu thô.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 21/5, Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo phát hiện mỏ dầu khí lớn tại sa mạc phía Tây.

Ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng khoảng 9 tỷ m3 khí đốt, cùng với 10 triệu thùng condensate và dầu thô.

Bộ trên cho biết đây là phát hiện lớn nhất trong khu vực trong 15 năm qua, tổng trữ lượng tương đương khoảng 70 triệu thùng dầu.

Bước đột phá đạt được thông qua giếng thăm dò South Bostan-1X, đã chạm đến các tầng chứa dầu khí dày tổng cộng 121m, xác nhận tiềm năng sản xuất và kinh tế đáng kể.

Phát hiện trên có ý nghĩa chiến lược do vị trí gần với cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất hiện có, chỉ cách đó 10km, cho phép kết nối sớm với hệ thống sản xuất.

Chính phủ Ai Cập đang tìm cách tăng sản lượng dầu khí trong bối cảnh sản lượng khí đốt tự nhiên giảm trong vài năm qua. Dự kiến, Ai Cập sẽ khoan hơn 100 giếng thăm dò trong năm nay để tìm kiếm các nguồn dự trữ năng lượng mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập #trữ lượng dầu Ai Cập
Theo dõi VietnamPlus

Giá dầu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác càphê

Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác càphê

Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành càphê hai nước, đặc biệt tại tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý.

Diễn đàn giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và kết nối giao thương B2B 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh góp phần giảm dần thâm hụt thương mại, thúc đẩy giao thương song phương phát triển bền vững hơn.