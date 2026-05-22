Ai Cập phát hiện mỏ dầu và khí lớn nhất trong 15 năm qua ở sa mạc phía Tây

Ngày 21/5, Bộ Dầu khí và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập thông báo phát hiện mỏ dầu khí lớn tại sa mạc phía Tây.

Ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng khoảng 9 tỷ m3 khí đốt, cùng với 10 triệu thùng condensate và dầu thô.

Bộ trên cho biết đây là phát hiện lớn nhất trong khu vực trong 15 năm qua, tổng trữ lượng tương đương khoảng 70 triệu thùng dầu.

Bước đột phá đạt được thông qua giếng thăm dò South Bostan-1X, đã chạm đến các tầng chứa dầu khí dày tổng cộng 121m, xác nhận tiềm năng sản xuất và kinh tế đáng kể.

Phát hiện trên có ý nghĩa chiến lược do vị trí gần với cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất hiện có, chỉ cách đó 10km, cho phép kết nối sớm với hệ thống sản xuất.

Chính phủ Ai Cập đang tìm cách tăng sản lượng dầu khí trong bối cảnh sản lượng khí đốt tự nhiên giảm trong vài năm qua. Dự kiến, Ai Cập sẽ khoan hơn 100 giếng thăm dò trong năm nay để tìm kiếm các nguồn dự trữ năng lượng mới./.

Goldman Sachs: Dự trữ dầu mỏ toàn cầu sụt giảm với tốc độ kỷ lục Theo Tập đoàn Goldman Sachs, dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục trong tháng này, do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông làm hạn chế nguồn cung.