Giá vàng miếng SJC không có biến động, giao dịch quanh mức 162,4 triệu đồng

Sáng nay (22/5), thị trường kim loại quý trong nước không có biến động, trong khi giá vàng thế giới giảm, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 159,4 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 162,4 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng không điều chỉnh so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.529 USD/ounce, giảm 32 USD/ounce so với cùng kỳ phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.134 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên ngày 21/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm nhẹ. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.130-26.390 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.150-26.390 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.160-26.390 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.390 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng trở lại khi giá dầu và đồng USD đồng loạt hạ nhiệt Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu sụt giảm do những bất ổn xung quanh giải pháp cho Trung Đông, trong khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã hỗ trợ cho giá kim loại quý này.