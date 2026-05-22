Giá vàng ngày 22/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới tăng trở lại trở lại trong phiên 21/5 sau khi có thời điểm giảm tới 1% trước đó trong phiên. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu sụt giảm do những bất ổn xung quanh giải pháp cho xung đột tại Trung Đông, trong khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã hỗ trợ cho giá kim loại quý này.

Vào lúc 1 giờ 04 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.547,54 USD/ounce, sau khi có lúc giảm tới 1%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6 chốt phiên giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.542,50 USD/ounce.

Giá dầu đã biến động dữ dội trong phiên này, rồi chuyển hướng giảm điểm do triển vọng mơ hồ về một giải pháp chấm dứt xung đột. Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia trưởng về thị trường kim loại tại Zaner Metals, nhận định rằng việc giá dầu giảm và đồng USD rời khỏi mức đỉnh 6 tuần là tín hiệu tốt cho giá vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS bổ sung thêm rằng giá dầu vẫn đang ở mức cao, đẩy lạm phát lên, từ đó gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí có khả năng phải tăng lãi suất. Do đó, điều này tiếp tục là rào cản đối với giá vàng trong ngắn hạn. Mặc dù được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng thường gặp khó khăn trong môi trường lãi suất duy trì ở mức cao.

Tại Việt Nam, ngày 22/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 159,40-162,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/5:

