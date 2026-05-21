Cột mốc quan trọng để Singapore xem xét triển khai năng lượng hạt nhân

Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, bắt đầu từ năm 2027, với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là Nhiệm vụ Giai đoạn 1 của Đánh giá Cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR).



Đẩy mạnh nỗ lực đánh giá sự phù hợp của các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến cho việc phát điện, Singapore đã và đang từng bước xây dựng năng lực về khoa học, an toàn và công nghệ hạt nhân phù hợp với các thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Nhiệm vụ Giai đoạn 1 của INIR sẽ hỗ trợ Chính phủ Singapore trong việc xác nhận tiến độ và đảm bảo sự phát triển năng lực hạt nhân đi đúng hướng, dựa trên một khuôn khổ đánh giá được quốc tế công nhận có tên gọi là Phương pháp tiếp cận các cột mốc của IAEA.

Phương pháp này đánh giá toàn diện 19 lĩnh vực, chẳng hạn như khả năng quản lý an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ và kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Các biện pháp này phản ánh thông lệ quốc tế chuẩn mực về triển khai năng lượng hạt nhân dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm quốc tế.



Việc đánh giá thông qua Nhiệm vụ Giai đoạn 1 của INIR sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực hạt nhân của Singapore.

Nhiệm vụ này cũng sẽ cho phép IAEA hiểu rõ hơn về giai đoạn phát triển hiện tại của Singapore và cung cấp hỗ trợ phù hợp hơn cho các nỗ lực xây dựng năng lực trong tương lai.



Singapore chưa đưa ra quyết định về việc áp dụng hoặc triển khai năng lượng hạt nhân. Nước này theo dõi rất sát sao các diễn biến toàn cầu và hợp tác với các đối tác quốc tế để xây dựng năng lực về an toàn và quy định hạt nhân, nỗ lực nghiên cứu tất cả các biện pháp tiềm năng để trung hòa carbon.

Nhà chức trách nước này cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân sẽ được xem xét cẩn thận dựa trên tính an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore./.

Châu Phi đẩy mạnh kế hoạch điện hạt nhân đảm bảo an ninh năng lượng Đối với những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên, trong khi đó, các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng.

​